In de schemering in het bos passeer ik een vrouw die omhoog kijkt. „Hoor jij ook die merel fluiten?” vraagt ze. Inderdaad, dat hoor ik. Een merel die op nieuwjaarsdag zingt alsof het al voorjaar is. De vrouw is opgelucht met mijn bevestiging. Ik ben blij dat zij me erop wees. In verbazing staan we samen even te luisteren naar dit nieuwjaarsconcert. „We hadden elkaar gewoon even nodig!” zegt ze. Ik vind dat een mooie metafoor op de eerste dag van dit nieuwe jaar: we hebben elkaar nodig om de mooie dingen te zien, te horen en op te merken. Op een mooi 2023!

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl