Kia populair, maar verkoop van auto’s daalde in 2022

In 2021 zijn minder auto’s verkocht in Nederland dan het jaar ervoor. In totaal verkochten dealers 312.000 auto’s, 3,2 procent minder dan in 2021. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie BOVAG en RAI Vereniging, in samenwerking met dataspecialist RDC.

Met name in december lag het aantal verkochte auto’s veel lager dan een jaar eerder. Er werden 31.000 auto’s verkocht, oftewel 12,3 procent minder dan een jaar ervoor.

De lagere verkoopcijfers zijn te verklaren door de leveringsproblemen waar veel autofabrikanten mee te maken hebben. Die vinden hun oorsprong weer in de wereldwijde chiptekorten die al twee jaar aanhouden.

Opvallend is dat Volkswagen na bijna twee decennia niet meer het bestverkopende automerk is. Die positie is vorig jaar overgenomen door het Koreaanse Kia. Het merk verkocht ruim 30.000 auto’s, goed voor een marktaandeel van ongeveer tien procent. Vorig jaar was Kia nog de nummer twee. Het meestverkochte model was de Peugeot 208.

Het aandeel elektrische auto’s in de totale verkoop lag op bijna een kwart. Dit aantal stijgt al jarenlang licht, begin 2021 ging het nog om ongeveer een vijfde van de verkochte auto’s. De Kia Niro is met 7.277 verkochte modellen de bestverkopende elektrische auto.

Voor 2023 verwachten BOVAG en RAI Vereniging veel hogere verkoopcijfers, van rond de 340.000 verkochte auto’s. De verwachting is dat eerder bestelde auto’s die nog niet geleverd kunnen worden, dit jaar hun weg gaan vinden naar klanten. Ook zullen fabrieken weer gemakkelijker kunnen produceren, omdat onderdelentekorten naar verwachting zullen afnemen.

Aanschafsubsidie in VS

De eerste beursdag van het jaar was overigens een bijzonder goede dag voor de Europese en Koreaanse auto-industrie. Uit de Verenigde Staten kwam het nieuws dat in Europa gebouwde elektrische auto’s mogelijk toch in aanmerking komen voor een forse aanschafsubsidie in de VS. Ze moeten dan wel geleaset worden aan Amerikaanse consumenten.

Tot dusver leek het erop dat auto’s die buiten de VS gebouwd waren hier geen aanspraak op konden maken, wat tot veel irritatie leidde bij Europese autobouwers. Het nieuws uit Washington zorgde voor stijgende beurskoersen van autofabrikanten wereldwijd. In Seoul stegen Kia en Hyundai beiden met rond de vier procent, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen en Porsche stegen ruim 2 procent in Frankfurt.

