Jumbo: geen schuld in strafzaak rond topman Van Eerd

Supermarktketen Jumbo heeft geen strafbare feiten gepleegd bij het sponsoren van teams en individuele coureurs in de motor- en autosport. Die conclusie komt voort uit onafhankelijk onderzoek waartoe de supermarktketen zelf opdracht gaf, zo maakte Jumbo dinsdag bekend bij publicatie van de jaarcijfers.

Sponsoring van de motorsport is een van de onderwerpen waarop de strafzaak rond voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd zich toespitst. Via sponsorcontracten zouden volgens justitie grote hoeveelheden geld en goederen zijn witgewassen. Datzelfde zou zijn gebeurd via handel in onroerend goed, auto’s en via „onverklaarbare contante stortingen”. Hoofdverdachte in het proces is voormalig motorcrosser Theo Eggens uit Drenthe, een goede bekende van Van Eerd.

Nadat het Openbaar Ministerie en de fiscale opsporingsdienst FIOD medio september invallen hadden gedaan bij Van Eerd en Jumbo, liet justitie al weten dat het onderzoek niet was gericht op het bedrijf. Toch besloot de top van de supermarktketen adviesbureau KPMG te vragen extra onderzoek te doen naar de sponsorafspraken. Daaruit zijn „geen strafbare feiten of onregelmatigheden” gebleken, aldus Jumbo.

10 miljard

De gebeurtenissen rond Van Eerd, bij wie bijna een half miljoen euro in contanten en twintig kostbare Rolex-horloges in beslag werden genomen, hadden „veel impact” op Jumbo, schrijven directie en commissarissen in een gezamenlijke toelichting. Datzelfde geldt voor het overlijden van Karel van Eerd, de vader van Frits, halverwege december. Van Eerd senior was de man die Jumbo vormgaf en liet groeien van een regionale supermarktketen tot de nummer twee van het land.

In een „uitzonderlijk en bewogen jaar” kende Jumbo ook hoogtepunten. Zo doorbrak het familiebedrijf (100.000 werknemers) voor het eerst de grens van 10 miljard euro omzet. Die ambitie sprak toenmalig topman Frits van Eerd vier jaar geleden al uit voor 2021. Dat jaar bleef Jumbo echter net voor dat doel steken, omdat de omzet van de supermarktsector in de tweede helft van 2021 stagneerde. Dat kwam mede doordat het land na anderhalf jaar pandemie heropende en consumenten weer vaker uit eten gingen.

Een jaar later is het doel alsnog bereikt: de omzet steeg in 2022 met 3,7 procent naar 10,3 miljard euro. Daarmee groeide Jumbo íéts harder dan de Nederlandse supermarktsector als geheel. De omzet van restaurantformule La Place is met 107 miljoen euro ruimschoots verdubbeld. Daarmee zijn de inkomsten van het dochterbedrijf weer bijna op het niveau van voor de coronapandemie.

Prijsstijgingen

Het passeren van die symbolische omzetgrens is „bijzonder”, zegt Ton van Veen, die als gedelegeerd commissaris tijdelijk Jumbo aanstuurt, in een schriftelijke toelichting. Tegelijkertijd reflecteert het cijfer ook de prijsstijgingen waarmee consumenten het afgelopen jaar te maken kregen. Die zijn volgens Van Veen „zorgwekkend”, omdat een groeiende groep daardoor moeite heeft rond te komen.

Jumbo doet er daarom „alles aan om prijsstijgingen te bedwingen en boodschappen doen voor iedereen toegankelijk te houden”, aldus Van Veen. Volgens hem hebben alle partijen in de ‘voedselketen’ een verantwoordelijkheid om boodschappen betaalbaar te houden. „Om die reden nemen we ook zelf genoegen met een lagere marge op essentiële artikelen.”

Hoe hoog de winst van Jumbo vorig jaar was, meldt het bedrijf niet. Die cijfers communiceert het concern doorgaans pas bij het verschijnen van het jaarverslag, ergens de komende maanden.