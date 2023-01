Het geheime dossier over oud-minister Joseph Luns: seks, corruptie en wapenhandel

Sinds kort liggen in het Nationaal Archief in Den Haag de persoonsdossiers ter inzage die de geheime dienst van tienduizenden mensen bijhield. Redacteur Bart Funnekotter dook met twee collega’s de archieven in en ontdekte dat ook oud-minister Joseph Luns jarenlang in de gaten werd gehouden. Welk beeld van Luns komt er uit zijn dossier naar voren? En wat is het nut van het openbaar maken van zulke geheime dossiers?

Lees hier het artikel dat Bart Funnekotter, Wilmer Heck en Joep Dohmen schreven over het BVD-dossier van Joseph Luns.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl