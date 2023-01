Gekocht gaat voor gekregen

Kopen is zoveel gemakkelijker dan lezen. Intussen durf ik bijna niet meer in een boekwinkel te komen, vanwege de leesachterstand. In de permanente stapel is het belangrijkste onderscheid ‘zelf gekochte boeken’ en ‘gekregen boeken’. Door mijzelf aangeschafte romans – de laatste tijd waren dat er een paar van Rafael Chirbes – gaan meestal voor, dus de rest zal moeten wachten. De nieuwe vertaling van Winnetou is puur jeugdsentiment, die lees ik even tussendoor. Nee, de gekregen biografie van Erasmus (780 pagina’s) is nog niet aan de beurt.