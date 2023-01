Geen directe meerderheid voor McCarthy als voorzitter in Amerikaanse Huis van Afgevaardigden

Voor de eerste keer in honderd jaar is de nieuwe voorzitter (Speaker) van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dinsdag niet direct gekozen. De Republikein Kevin McCarthy (57), vooraf de enige serieuze kandidaat, behaalde in de eerste stemronde geen meerderheid om de onlangs afgezwaaide Nancy Pelosi op te volgen als voorzitter. Dat gebeurde slechts een keer eerder, exact honderd jaar geleden. Een tweede stemronde volgt later op de avond.

Van tevoren waren er al twijfels of McCarthy direct door de ballotage heen zou komen. Republikeinen aan de uiterst rechtse flank van de partij vinden McCarthy niet conservatief genoeg. Anderen zijn juist van mening dat McCarthy te dienstbaar is aan Trump. Hij zou bovendien een te zwakke politicus zijn. McCarthy is sinds 2014 fractievoorzitter van de Republikeinse Partij in het Huis van Afgevaardigden.

De Democraten stemden eensgezind voor Hakeem Jeffries, die Nancy Pelosi onlangs opvolgde als fractievoorzitter van de Democratische Partij. Hij kreeg 212 stemmen, tegenover 203 voor McCarthy. Negentien Republikeinen stemden voor een andere kandidaat, van wie tien voor voor McCarthy’s grootste rivaal Andy Biggs. Gezien de Democratische minderheid is het echter niet waarschijnlijk dat Jeffries, net als zijn voorganger, de voorzittershamer in handen mag nemen.

Geen gemakkelijke taak

In het nieuwe Huis van Afgevaardigheden hebben de Republikeinen een meerderheid van 222 zetels, tegenover 213 voor de Democraten. Om in de eerste stemronde een meerderheid te halen, kon McCarthy dus slechts enkele stemmen mislopen. Hoewel hij dinsdag niet zoals gebruikelijk in de eerste stemronde gekozen werd tot voorzitter, is er een aanzienlijke kans dat hij later op de avond, na veel discussie en meerdere stemrondes, alsnog het voorzitterschap in handen krijgt. Het zal geen gemakkelijke taak worden, schrijft The New York Times. McCarthy moet „minstens een dozijn Republikeinen” ervan overtuigen om alsnog op hem te stemmen. McCarthy heeft zelf gezegd zich niet bij een nederlaag neer te leggen, en te blijven vechten voor zo veel mogelijk stemmen.

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden heeft veel macht in het Amerikaanse politieke systeem. Hij of zij is tweede in lijn voor het presidentschap, na de vice-president, en is diegene die de prioritering van onderwerpen in het Huis van Afgevaardigden bepaalt. De laatste voorzitter Nancy Pelosi, nu weer afgevaardigde in het Huis, werd gezien als een van de machtigste vrouwen van het land.

