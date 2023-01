Zij monteerde de trilogie die workaholic Kieslowski de das omdeed

Begin jaren negentig was de Poolse cineast Krzysztof Kieslowski (1941-1996) op het hoogtepunt van zijn roem. Als koning van de Europese filmhuisfilm stond hij op eenzame hoogte. Na het succes van zijn tv-serie Dekalog (1988) werkte hij in Frankrijk, waar hij La double vie de Véronique (1991) maakte en een ambitieuze trilogie gebaseerd op de Franse vlag: Bleu, Blanc en Rouge (1993-1994). Hij had haast; de drie delen moesten in première gaan op de filmfestivals van Venetië, Berlijn en Cannes. Dat lukte: Kieslowski won een Gouden Leeuw én een Zilveren Beer. Maar sloopte zichzelf.

Ook toen hij nog in Polen werkte, was Kieslowski al een echte workaholic. In zijn geboorteland maakte hij in vijftien jaar tijd liefst 26 documentaires, waarna hij overstapte op speelfilms. Maar medio jaren negentig leek het op. Dodelijk vermoeid en het filmen een beetje beu kondigde de zwijgzame, zachtmoedige filmmaker na Rouge aan met vervroegd pensioen te gaan. In 1996 overleed hij plotseling op 54-jarige leeftijd aan een hartaanval. Net als zijn vader had hij zwakke longen. De roofbouw die hij op zijn lichaam pleegde tijdens de trilogie, gekoppeld aan het feit dat hij een zware roker was, deden hem de das om.

Kieslowski’s plotselinge dood was een schok voor Catherine Cormon, assistent-editor bij de Trois couleurs-trilogie. Zij herinnert zich Kieslowski als een „energieke man, fantastisch om mee samen te werken, maar ook nerveus en een kettingroker. . „Kieslowski wist dat montage een manier was om zijn film te ‘vinden’, zoals een beeldhouwer zijn beeld al ziet in een brok marmer.

„Het scenario was nooit heilig. Een goed voorbeeld is de montage van Rouge. In een eerste versie werd de parallel tussen de levens van een jonge rechtenstudent en een oude rechter versterkt, later is dat afgezwakt. De nadruk ligt nu op hoe de rechter door zijn contact met Valentine verandert.”

Zes blikken film

De Franse trilogie werd in drie landen achter elkaar gedraaid en gelijktijdig gemonteerd. Bleu en een klein gedeelte van Blanc werden in Parijs opgenomen. De rest van Blanc is in Warschau gedraaid. Omdat beide films in Parijs werden gemonteerd en Kieslowski al in Warschau zat, reisde de Franse editor Jacques Witta een aantal maal met de ‘work print’ van Bleu in zijn bagage naar Polen. Cormon: „Een ‘work print’ is veel langer dan een speelfilm, Witta moest elke keer dat hij naar Polen ging ongeveer zes blikken film en zes blikken geluidsopnames meesjouwen, vijftig tot zestig kilo.”

Dit omslachtige werkproces veranderde toen de crew aan Rouge begon. Het laatste deel van de trilogie werd opgenomen in Genève, waar toen ook het montageteam neerstreek. In de montageruimte werd koortsachtig gewerkt aan zowel Bleu als Rouge.

Cormon: „Zodra Kieslowski tijd had, kwam hij naar de montageruimte. Overdag draaide hij, ’s avonds bekeek hij de rushes (de dagelijkse opnames) en gaf commentaar. Dat leverde ook echt iets op. Zo was Kieslowski niet tevreden over de derde dialoog tussen de rechter en Valentine in Rouge. Uiteindelijke besloot hij de montage niet op spreken, maar op luisteren te baseren. Je ziet ze vooral naar elkaar luisteren. Daardoor werd het zo’n indrukwekkende scène.”

„Samenwerken vond hij sowieso heel belangrijk. Bij de projecties van de onaffe films waren altijd mensen aanwezig die hij vertrouwde en om hun mening vroeg: ‘vertel mij wat er niet werkt, wat er goed aan is weet ik al.’ Hij stond erg open voor suggesties. De sfeer in de montageruimte was daardoor altijd opwindend, gepassioneerd en enorm toegewijd. Hij vroeg 100 procent van iedereen, het maximum. Wie dat gaf, kreeg erkenning en dankbaarheid, daar was hij gul in. Bij binnenkomst of weggaan zei hij altijd iedereen gedag, ook de stagiairs.”

Dertig jaar na dato prijst ze zichzelf vooral gelukkig dat ze met de Poolse maestro mocht werken. „Het was mijn beste montageklus ooit.”

Catherine Cormon spreekt op 26 februari in Eye Filmmuseum over haar samenwerking met Krzysztof Kieslowski.

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven