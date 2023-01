Commissaris van de koning: Zeewolde nieuw onderkomen voor 7.000 militairen

De beoogde militaire kazerne bij het Flevolandse Zeewolde zal zo’n 7.000 militairen huisvesten. Dat kondigde de commissaris van de koning Leen Verbeek maandag in zijn nieuwjaarstoespraak aan, meldt Omroep Flevoland. Ook zijn er ongeveer 1.300 opleidingsplaatsen voorzien. Het project maakt onderdeel uit van een reorganisatie van Defensie.

Het definitieve besluit voor de bouw van de nieuwe kazerne is nog niet genomen. Wel wil het kabinet binnen een half jaar duidelijkheid verschaffen. Voor de nieuwe gebouwen en het oefenterrein zou een gebied van 500 hectare nodig zijn. Ter vergelijking, de kazerne in Oirschot biedt met haar 1.350 hectare de thuisbasis voor zo’n 3.500 medewerkers.

Eerder drukte staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie, VVD) de wens uit, zonder aantallen militairen te noemen, om een ‘superkazerne’ te bouwen. In een Kamerbrief in december sprak het ministerie de voorkeur uit voor een locatie, centraal in het land. Afgelopen maand gaf Van der Maat aan een locatie in de buurt van de Nijkerkerbrug bij Zeewolde als beste optie te zien. Een woordvoerder van Defensie bevestigt aan NRC dat het in gesprek is met de gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland.

