Bevolkingsgroei in vrijwel alle gemeenten ondanks vergrijzing, migratie grote drijfveer

In 2022 groeiden bijna alle gemeenten in inwoneraantal. Dat blijkt uit woensdag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde cijfers. Met name de grootschalige migratiestroom vanuit Oekraïne heeft bijgedragen aan de bevolkingsgroei. Van de 402.000 migranten die zich in 2022 in Nederland vestigden, vluchtten er bijna 90.000 uit Oekraïne.

De stevige migratiegroei betekent dat relatief veel gemeenten dit jaar niet minder maar juist meer inwoners telden. In slechts negen van de 344 gemeenten is de bevolking gekrompen afgelopen jaar. De huidige groei over de linie is een flinke omslag in vergelijking met twee jaar geleden, toen kromp de bevolking nog in 61 gemeenten. Momenteel houden de sterfte- en geboortecijfers elkaar behoorlijk in evenwicht.

Zonder de migratie vanuit het buitenland en voornamelijk Oekraïne, zouden veel gemeenten nog altijd een negatief bevolkingsgroeisaldo hebben: door de snelle vergrijzing sterven er in 62 procent van de gemeenten namelijk meer mensen dan dat er baby’s geboren worden.

Grote steden groeien

Twintig jaar geleden was dat het geval voor 13 procent van de gemeenten. Alhoewel heel Nederland onderhevig is aan vergrijzing, blijven de randstad en Flevoland relatief gespaard. Gemeenten in Zeeland, Limburg, langs de Noordzeekust en in Overijssel en Gelderland hebben de grootste sterfteoverschotten.

De bevolkingen van de grootste tien gemeenten stegen stuk voor stuk. Eindhoven staat bovenaan met 22.000 inwoners meer dan in 2021, gevolgd door Almere (21.000) en Amsterdam (20.000). Eindhoven en Amsterdam groeiden voornamelijk door buitenlandse migratie. Almere had daarnaast ook te maken met relatief veel binnenlandse verhuizingen en nieuwe geboorten.

