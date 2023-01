American-footballspeler zakt in elkaar tijdens NFL-wedstrijd na onverhoedse klap

American-footballspeler Damar Hamlin is in de nacht van maandag op dinsdag in elkaar gezakt na een even onverhoedse als harde klap tijdens een duel van de National Football League (NFL) in Cincinnati. De 24-jarige speler werd gereanimeerd op het veld en in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De wedstrijd tussen Buffalo Bills uit de staat New York en Cincinnati Bengals uit Ohio werd onmiddellijk gestaakt. Het drama is een pijnlijke herinnering aan de gevaarlijke kant van Amerika’s populairste sport.

Een tegenstander ramde Buffalo Bills-speler Hamlin op volle snelheid tegen hoofd- en borststreek. Hamlin stond snel op, deed twee stappen, zakte achterover, en bleef vervolgens roerloos liggen. Hij werd op het veld behandeld door medisch personeel en na ongeveer een kwartier met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Later bleek dat hij een hartstilstand had gekregen. Volgens het officiële twitteraccount van de Buffalo Bills is de speler niet bij bewustzijn en verkeert hij in kritieke toestand.

American football, een nationale obsessie in de VS, staat als sport al jaren onder druk vanwege de veiligheid van de spelers. De risico’s op hersenschade blijven de sport achtervolgen. Alleen al dit jaar is Hamlins blessure slechts een van een hele reeks spraakmakende blessures die aanleiding hebben gegeven tot nieuwe kritiek op sportbond NFL en op het beleid rond spelersveiligheid. Zo zou het voortdurend misgaan bij het zogeheten concussion protocol, een medisch richtlijnensysteem waarbij onafhankelijke deskundigen de veelvoorkomende hersenschuddingen van spelers moeten monitoren.

Cultuur van ontkenning

De precieze oorzaak van Hamlins hartstilstand is nog niet bekend, maar de harde klap tegen zijn hoofd die eraan voorafging vormt in de sport allang geen uitzondering meer. Meerdere onderzoeken legden de voorbije jaren het verband tussen de sport en de degeneratieve hersenziekte Chronische Traumatische Encefalopathie (CTE), een aandoening die ontstaat na herhaaldelijk hoofdletsel.

Lang kenmerkte de NFL zich door een cultuur van ontkenning, zelfs jaren nadat bij verschillende oud-spelers postuum CTE werd vastgesteld. Pas in 2016 erkende de NFL voor het eerst de link tussen hoofdbotsingen en CTE. Een jaar later publiceerde The New York Times een wetenschappelijk onderzoek waarin bij 110 van 111 onderzochte overleden oud-spelers CTE was vastgesteld.

