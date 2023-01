Veertien doden bij aanval op gevangenis in Mexicaanse stad Ciudad Juárez

Bij de bestorming van een gevangenis in de Mexicaanse stad Ciudad Juárez aan de grens met de Verenigde Staten zijn zondag veertien mensen om het leven gekomen. Tien van de veertien doden zijn bewakers, melden Mexicaanse media. Dertien anderen raakten gewond.

Gepantserde voertuigen kwamen rond 07.00 uur lokale tijd aan bij de gevangenis, waarna schutters het vuur openden op bewakers. Tenminste 24 gevangenen wisten te ontsnappen. Onduidelijk is wie achter de aanval zit.

Afgelopen augustus stuurde de Mexicaanse krijgsmacht honderden militairen naar Ciudad Juárez na gevangenisgevechten tussen leden van twee rivaliserende bendes. Daarbij kwamen elf personen om het leven, vooral gevangenen.

Ciudad Juárez staat bekend als een van de gevaarlijkste steden van de wereld buiten oorlogsgebied, met name door geweld tussen rivaliserende drugsbendes, waaronder het machtige Juárezkartel. De afgelopen jaren vond bijna een derde van alle drugsgerelateerde moorden in Mexico plaats in Ciudad Juárez. In de stad wonen ruim 1,5 miljoen mensen.