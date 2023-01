The Weeknd’s Blinding Lights meest gestreamde nummer ooit: ‘Melodie metselt zich vast in je hoofd’

Het klinkt als een moody retro-popballad. Een ode aan de klanken van de jaren tachtig. En inmiddels bekoorde het al honderden miljoenen muziekliefhebbers op Spotify. Het nummer Blinding Lights van The Weeknd nam dit weekend met 3,3 miljard streams het stokje over van Ed Sheeran’s Shape Of You als meest beluisterde nummer ooit op het populaire streamingplatform. De twee nummers blijven het enige paar dat de drie miljard streams op het platform overtreft.

The Weeknd, pseudoniem van de Canadese artiest Abel Makkonen Tesfaye, die 2022 al afsloot als Spotify’s meest gestreamde artiest van het jaar, stond op nieuwjaarsdag op Twitter zelf stil bij de mijlpaal. „Een gelukkig nieuwjaar voor Blinding Lights , de meest gestreamde single aller tijden.”

In het nummer, oorspronkelijk uitgebracht in november 2019, zingt The Weeknd over een thema dat al tot uit den treure werd bezongen: het verlangen naar je geliefde. Maar het onderscheidt zich op meerdere manieren, vindt Farid Benmbarek, manager bij platenlabel Top Notch. Hij omschrijft Blinding Lights als een slimme combinatie van songwriting-strategieën die leiden tot „de perfecte kruisraket” op het gebied van popmuziek. „Kijk alleen al naar de programmeertaal van het nummer: het is een popsingle met een sterk eighties retro-gevoel, maar het klinkt heel modern. Ook bijzonder: zonder de tekst blijft het nummer overeind staan. Zo komt een van de leidende keyboards exact overeen met de zangmelodie van zijn stem. Het is een hele slimme manier om de melodie vast te metselen in je hoofd”.

Blinding Lights werd geschreven door de Zweedse muziekproducent Max Martin, brein achter meerdere nummer-1 hits: van Bon Jovi en Adele tot The Backstreet Boys en Taylor Swift. Voor Benmbarek bestaat er geen twijfel. „Hij is tegelijk de meest ambachtelijke en meest succesvolle songwriter aller tijden”.

Spotify

Waar in het verleden de jaarlijkse Billboard-lijst nog de belangrijkste graadmeter was voor internationale artiesten, daar kijkt elke muzikant tegenwoordig naar Spotify. Zo komt The Weeknd’s mijlpaal zestig jaar na het Billboard-succes van Surfin’ USA van the Beach Boys en veertig jaar na Every Breath You Take van The Police.

Top Notch-manager Benmbarek vertelt hoe hij tijdens schoolpauzes aangewezen was op het cassettebandje of de cd-speler in zijn rugtas om zijn favoriete artiest te beluisteren. Vandaag de dag geven streamingsdiensten hem voortdurend toegang tot alle muziek die ooit is gemaakt. Gemiddeld worden dagelijks zestigduizend liedjes aan Spotify toegevoegd. Binnen het muzieklandschap is de competitie om de aandacht van de luisteraar bikkelhard geworden, zegt Benmbarek. „Het is niet langer voldoende om simpelweg een mooi, kunstzinnig of esthetisch aantrekkelijk nummer te maken. Artiesten, platenmaatschappijen managers weten dat, en zijn vastberaden die competitie te winnen.”

In een tijdperk waarin artiesten de lengte van hun nummers sterk beperken in de hoop vaker te worden gestreamd, gaat Blinding Lights ruim over de drie minuten. Het nummer inspireerde tijdens de pandemie miljoenen TikTokkers tot het opnemen van dansjes. Tegelijk moet de muziekfanaat zich niet blind staren op de cijfers, zegt Benmbarek. „Het lijkt indrukwekkend, omdat het nu meetbaar is hoe vaak een nummer beluisterd is. Het kan best zo zijn dat liedjes van The Beatles, van Michael Jackson of van Elvis nog veel vaker afgespeeld werden. Toen werd luistergedrag niet zo nauwkeurig in statistieken gegoten. En net dat, maakt het huidige muziektijdperk zo intrigerend”.