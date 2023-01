Nog twee Europarlementariërs onderzocht in omkoopschandaal

De voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola is op verzoek van de Belgische autoriteiten een procedure gestart om de immuniteit van twee parlementariërs op te heffen. Het tweetal zou betrokken zijn bij Qatargate, het omkoopschandaal met Qatarees en Marokkaans geld. Volgens het Belgische Le Soir gaat het om de Belg Marc Tarabella en Andrea Cozzolino uit Italië.

In een verklaring schrijft Metsola dat het EP er alles aan zal doen om te zorgen dat betrokkenen bij het schandaal zullen worden vervolgd. „Corruptie mag niet lonen en wij zullen alles in het werk stellen om corruptie te bestrijden”, aldus Metsola. De Maltese voorzitter heeft ook hervormingen aangekondigd, onder meer op het gebied van transparantie. Metsola kondigde na het schandaal al aan dat betalings- en lobbyregels zouden worden aangescherpt. Ook kwamen er nieuwe regels over de samenwerking tussen lidstaten en niet EU-landen. Samenwerkingen met Qatar werden opgeschort.

Belgische autoriteiten deden in december invallen bij meerdere Europarlementariërs in een onderzoek naar omkopingen door Qatar en Marokko. Verschillende parlementariërs zouden luxe cadeaus en grote sommen contant geld hebben gekregen vanuit de twee landen, waarschijnlijk om vervolgens de belangen van Qatar en Marokko binnen het EP te verdedigen.

Opheffen immuniteit

Ook bij Tarabella werd in de eerste dagen van het corruptieonderzoek een inval gedaan. Zijn naam was naar voren gekomen tijdens de verhoren met twee hoofdverdachten, Francesco Giorgi en het voormalige Italiaanse parlementslid Pier Antonio Panzeri. Parlementariër Andrea Cozzolino wordt onderzocht omdat Francesco Giorgi werkzaam was als zijn assistent binnen het EP. Eerder werd Eva Kaili, een van de vicevoorzitters van het EP en de echtgenote van Giorgi, al aangehouden. Zij zit in voorarrest en wordt beschuldigd van corruptie, deelname aan een criminele organisatie en witwassen.

Het opheffen van de juridische onschendbaarheid van parlementariërs is een nodige step als autoriteiten hen willen vervolgen voor een misdrijf. Nu Metsola de procedure heeft gestart, gaat een commissie zich over het verzoek buigen en vervolgens na onderzoek een advies uitvaardigen. Het Europees Parlement stemt daarna over het verzoek. EP-voorzitter Metsola wil dat de procedure met urgentie wordt behandeld.