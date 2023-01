Mogelijk vierhonderd doden bij aanval op Russische reservisten

Met een raketaanval op een voormalig schoolgebouw in Donetsk tijdens Oud en Nieuw hebben de Oekraïense strijdkrachten tientallen Russische militairen om het leven gebracht. Doelwit was een complex waar Russische reservisten waren gelegerd, in de stad Makijivka in de door Rusland bezette Oekraïense provincie Donetsk. Het Russische ministerie van Defensie stelt dat de schade is aangebracht door vier raketten, afgevuurd met het zeer precieze Amerikaanse meervoudig raketsysteem HIMARS.

Bij de aanval, even na middernacht, zijn volgens de Oekraïense strijdkrachten vierhonderd Russische militairen om het leven gekomen. Daarnaast zouden nog driehonderd man gewond zijn geraakt. Als het door Oekraïne genoemde dodental bevestigd zou worden, zou het gaan om een van de dodelijkste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Het Russische ministerie van Defensie erkent dat 63 militairen om het leven zijn gekomen bij de aanval.

Volgens de lokale, door Rusland gesteunde machtshebbers van de ‘Volksrepubliek Donetsk’ kwamen de Oekraïense strijdkrachten de grote troepenconcentratie in Makijivka op het spoor door „hoge telefoonactiviteit van militair personeel”. Oekraïne heeft dit niet bevestigd, en de aanval overigens ook niet opgeëist. De Afdeling Strategische Communicatie van de strijdkrachten van Oekraïne wijt de slachtoffers in het schoolgebouw aan „onzorgvuldig omgaan met verwarmingstoestellen, het negeren van veiligheidsmaatregelen en roken op een niet nader gespecificeerde plaats”.

Boem

Russische strijdkrachten lanceerden rond Oud en Nieuw een eigen aanval. Zowel in Oudejaarsnacht als zondagavond werden Kiev en andere Oekraïense steden opnieuw bestookt met tientallen bewapende drones.

Op de overblijfselen van een Russische aanvalsdrone die op oudejaarsnacht was afgevuurd, stonden teksten als ‘Gelukkig nieuwjaar’ en ‘boem’. Foto’s hiervan werden gepubliceerd door de politie van Kiev.

Of de boodschap is aangebracht door Russische militairen of pas na de landing erop is gezet, is niet met zekerheid vast te stellen. Duidelijk is wel dat Kiev en andere Oekraïense steden zowel in de Oudejaarsnacht als zondagavond opnieuw zijn bestookt met tientallen bewapende drones. Het ging hoofdzakelijk om drones van het type ‘Geran-2’, zoals de Russische strijdkrachten de Shahed-drones van Iraanse makelij hebben hernoemd.

De Oekraïense luchtmacht stelt dat de luchtafweer zaterdagnacht 45 en zondagnacht 39 drones uit de lucht heeft gehaald voordat ze schade konden aanrichten. De drones waren gericht op infrastructurele objecten. Op een onbekend aantal plekken is inderdaad schade aangericht aan de energievoorziening. In de loop van maandag was de stroomvoorziening weer „onder controle”, aldus het staatsenergiebedrijf Ukrenergo.

Weinig verschuiving frontlinie

Hoewel er langs de hele frontlinie wordt geschoten en er om de oostelijk gelegen stad Bachmoet nog stevig wordt gevochten, verschuiven de frontlinies zich al enige tijd nauwelijks meer. Alleen in de provincie Loehansk, in het oosten van Oekraïne is een verandering mogelijk aanstaande. Loehansk is voor het grootste deel in Russische handen, maar volgens het Britse ministerie van Defensie zijn de afgelopen vijf dagen gevechten gevoerd om de strategisch gelegen autoweg P66, tussen de steden Svatove en Kreminna, in de regio Loehansk. De weg is een voor Rusland belangrijke noord-zuid-aanleveringsroute in het noordelijke deel van de Donbas.

Oekraïense strijdkrachten kregen de weg binnen schootsafstand na hun opmars in het najaar van 2022, maar slaagden er nog niet in de Russische verdedigingslinie tussen de twee steden te breken. Wel zou het Oekraïense leger in de laatste week van 2022 vanuit het westen zo’n 2,5 kilometer terrein hebben heroverd in de richting van Kreminna. Volgens het Britse ministerie van Defensie zou de inname van de P66-autoweg „hoogstwaarschijnlijk de Russische verdediging van Kreminna verder ondermijnen”.

Kreminna, vóór de invasie een stad met zo’n achttienduizend inwoners, werd half april door de Russen ingenomen. Herovering van Kreminna zou voor Oekraïne de weg kunnen openen naar Sjevjerodonetsk en Lysytsjansk. Die twee steden liggen zo’n 25 kilometer zuidoostelijk van Kreminna.