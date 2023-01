Kunstenaar Grayson Perry en Queen-gitarist Brian May zijn voortaan Sir

Kunstenaar en travestiet Grayson Perry en Queen-gitarist Brian May zijn voortaan Sir Grayson Perry en Sir Brian May. De kunstenaar en de muzikant behoren tot de culturele beroemdheden die bij de New Year Honours in Groot-Brittannië onderscheiden zijn.

De acteurs Stephen Graham, Al Capone in de successerie Boardwalk Empire, en David Harewood, (Homeland) kregen een lagere onderscheiding. De 92-jarige modeontwerpster Dame Mary Quant, vaak de uitvinder van de minirok en de hotpants genoemd, behoort voortaan ook tot de Order of the Companions of Honour, de Orde van de Eregezellen, een onderscheiding die in rang komt na het Grootkruis van de Orde van het Britse Rijk.

Kunstenaar Grayson Perry in 2018 tijdens de opening van zijn tentoonstelling in museum Monnaie de Paris. Foto JOEL SAGET/ AFP

Erasmusprijs

Grayson Perry (62) is een humorvolle provocateur, bekend vanwege zijn keramiek, wandkleden, boeken, televisiedocumentaires en zijn voorliefde voor crossdressen. Toen koning Willem-Alexander hem in december 2021 voor zijn bijdrage aan de kunsten de Erasmusprijs uitreikte, droeg hij voor de gelegenheid een oranje jurk.

De Erasmusprijs van Perry werd door corona later gevierd met een tentoonstelling in het Kunstmuseum Den Haag en met een optreden van de kunstenaar in juni in Theater Carré in Amsterdam.

De 75-jarige gitarist Brian May hielp afgelopen zomer met de organisatie van het concert voor Buckingham Palace ter gelegenheid van het zeventigjarig jubileum van de troonbestijging van koningin Elizabeth. May is zelf al decennialang verbonden aan een andere Queen (opgericht in 1970), een van de populairste rockbands van Groot-Brittannië.

De Orde van het Britse Rijk (afkorting: OBE) is een Britse ridderorde die in 1917 is opgericht door koning George V. De vijf verschillende soorten onderscheidingen worden uitgereikt voor bijzondere prestaties. De hoogste twee rangen van de Orde van het Britse Rijk zijn ‘knightly’, wat wil zeggen dat er een adellijke, ridderlijke titel aan is verbonden: Sir voor heren, Dame voor vrouwen.