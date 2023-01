IMF-directeur: ‘Een derde van de wereldeconomie raakt in recessie’

Een derde van de wereldeconomie belandt dit jaar in een recessie. Dit heeft Kristalina Georgieva, de directeur van het Internationaal Monetair Fonds, gezegd in een vraaggesprek met het Amerikaanse CBS.

„2023 wordt lastiger dan het jaar dat we achter ons laten”, zei Georgieva in het programma Face the Nation. Zij voorziet dat de drie grootste economische blokken, de Verenigde Staten, China en de Europese Unie, tegelijkertijd een vertraging van de economie zullen doormaken.

De vooruitzichten voor Europa zijn het slechtst, omdat de invloed van de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen zich daar het sterkst laten voelen. De helft van de EU-landen maakt dit jaar volgens Georgieva een recessie door.

China zal voor het eerst in 40 jaar minder hard groeien dan de wereldeconomie en verliest daarmee zijn rol als motor van de mondiale bedrijvigheid. Tot voor kort zorgde China volgens de IMF-directeur eigenhandig voor een derde tot wel 40 procent van alle economische groei in de wereld. „Dat zien wij voorlopig niet terugkomen.”

De plotselinge heropening van de Chinese economie door het loslaten van het zero-Covidbeleid ziet Georgieva niet als een extra bedreiging, omdat de vrije toegang van Chinezen tot de arbeidsmarkt opweegt tegen het verlies aan bedrijvigheid door massale ziekte.

VS relatief weerbarstig

De economie van de Verenigde Staten staat er nog het best voor, met een arbeidsmarkt die verrassend weerbarstig is. Maar Georgieva tekent ook aan dat dit niet alleen een zege is. Als een economie sterk is, kan dat ertoe leiden dat het terugdringen van de hoge inflatie moeilijker is. De Amerikaanse centrale bank zal dan de rente langer hoger moeten houden om die inflatie terug te dringen.

Die hoge Amerikaanse rente is vooral slecht voor opkomende landen, die veel leningen in dollars hebben uitstaan. Zij betalen daarvoor een hoge rente, terwijl de koers van de dollar door die hoge rente ook nog sterk blijft, waardoor rente en aflossingen extra duur zijn. 60 procent van de opkomende landen heeft daar volgens het IMF al moeite mee.

De jongste prognoses van het IMF, van oktober vorig jaar, gaan uit van een wereldwijde economische groei van 3,2 procent in 2022 en 2,7 procent dit jaar. Dat is al fors lager dan de gemiddelde groei van 3,7 procent sinds 1980.

De uitspraken van Georgieva kunnen erop wijzen dat het IMF zijn tussentijdse prognoses, die later deze maand worden gepubliceerd, nog naar beneden bijstelt. In oktober rekende het Fonds al tal van scenario’s door waarbij de mondiale groei extra kon tegenvallen.

‘Inflatiebeleid niet afzwakken’

Georgieva drukt centrale banken, die met hoge rentes de inflatie proberen te bestrijden, op het hart het monetaire beleid niet af te zwakken als de economische groei verder terugloopt. Dan zou volgens haar het gevecht tegen de inflatie alleen maar langer duren. „Onze zorg is dat als de centrale banken te veel schrikken van de afnemende economische groei, de inflatie langer hoger blijft. Je kunt alleen stoppen als er een geloofwaardige daling van de inflatie optreedt.”

Georgieva waarschuwt ook tegen het opdelen van de wereld in twee economische blokken, rondom China en de Verenigde Staten. Ze erkent dat er een ‘excessieve afhankelijkheid’ is ontstaan, die door de pandemie pijnlijk aan het licht is gekomen, en dat het streven naar veiligheid in de mondiale productieketens begrijpelijk is. „Maar laten we het kind niet met het badwater weggooien”, stelt de IMF-directeur. „We hebben berekend dat als alleen al de handel tussen de blokken zou wegvallen, dat de wereldeconomie 1.500 miljard dollar kost, jaar na jaar. Dat zou de wereld armer maken, en onveiliger.”