Hoe stoppen we haar zelfdestructie?

Partner: „De 17-jarige dochter van mijn geliefde is depressief en snijdt zichzelf. Ze heeft een paar keer geprobeerd om zichzelf met haar antidepressiva van het leven te beroven. Ze is een paar keer opgenomen in een ggz-instelling, maar weer naar huis gestuurd. Haar psychiater was bang voor de invloed van andere patiënten op haar gedrag. Daarnaast zei hij dat moeder, en de gescheiden vader, zich niet moeten laten ‘gijzelen’, dat hun dochter communiceert door zich te snijden, en dat niet moeten belonen met aandacht. Zij moet een andere manier van communicatie ontwikkelen. Begin 2022 is bij haar autisme geconstateerd. Het meisje is bovengemiddeld intelligent maar gaat niet meer naar school. In plaats daarvan gaat ze naar een deeltijdopvang. Daar wil ze ook mee doorgaan, geeft ze aan. Maar ze doet daar haar mond nooit open. Het team kan er niks mee. Hoe haalt haar moeder haar uit deze neerwaartse spiraal van zelfdestructie?”

Naam is bij de redactie bekend. (Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.) Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl

Aandacht voor autisme

Marga Akkerman: „Een optie is het accent te verleggen naar het autisme. Voor mensen met autisme zijn sociale situaties moeilijk te doorgronden. Bij meisjes valt autisme vaak minder op, en wordt daarom nogal eens pas in de puberteit geconstateerd. Als je lang niet begrepen wordt, is het niet gek dat je een depressie ontwikkelt. Bovendien kunnen intelligente meisjes hun beperkte sociale inzicht ook nog eens goed verhullen.

„Problemen in de communicatie zijn een belangrijk kenmerk, met geïsoleerd raken als mogelijk gevolg. Dat vraagt om deskundigen op het gebied van autisme, die met haar uitzoeken wat haar sterke en haar zwakke kanten in sociaal opzicht zijn. Op een andere manier leren communiceren dan jezelf snijden, is zeker wenselijk maar hoe dat aan te pakken, moet uw vriendin en haar dochter wel geleerd worden.

„De opvoeding van een kind met autisme vraagt om gespecialiseerde en jarenlange begeleiding, met als extra complicatie dat vaak één van beide ouders ook autisme heeft. De Nederlandse Vereniging voor Autisme geeft voorlichting, en kent experts.”

Veiligheid creëren

Susan Bögels: „Moeder kan het niet alleen, dus ik ben blij dat u betrokken bent. Het gezinssysteem moet elkaar in zo’n zware situatie dragen, ook de vader van het meisje. Mensen met autisme hebben meer dan anderen een veilige, voorspelbare basis nodig, een thuis waarop ze kunnen terugvallen als het leven onvoorspelbaar en overprikkelend is. Ze hebben belang bij continue begeleiding, hun hele leven lang, liefst van dezelfde persoon, als het klikt.

„De woorden van de psychiater stemmen me verdrietig. Snijden en suïcidepogingen zijn geen manieren om aandacht te trekken maar uitroepen van pijn. Als de pijn en stress te groot worden, kunnen jongeren zich gaan snijden, omdat de lichamelijke pijn beter te hanteren is dan de emotionele. Een goede begeleiding leert een jongere niet-zelfdestructieve alternatieven voor het moment waarop de spanning te groot wordt, bijvoorbeeld de handen in ijs leggen.

„Maar nu is het crisis en daarom tijd voor veiligheid, voorspelbaarheid en rust. Haar neurologische systeem is overprikkeld. Er mag haar niets gevraagd worden wat haar overbelast. Daarnaast pleit ik voor in autisme gespecialiseerde zorg om het meisje en haar gezin te helpen de omgeving zo in te richten dat ze minder onvoorspelbaarheid en overprikkeling ervaart. Denk bijvoorbeeld aan thuisonderwijs.

„Ik raad alle volwassenen die om dit meisje heen staan, ook de psychiater, om de eigen stress en pijn proberen te reguleren, bijvoorbeeld door na te gaan wat de zorgen om dit meisje met hen doen. Er is zo vaak schuldgevoel, machteloosheid, woede. Heb compassie met uzelf. Vergeef uzelf. Die zelfzorg komt ook de dochter ten goede.”

Marga Akkerman is klinisch jeugd- en kinderpsycholoog. Susan Bögels is hoogleraar Family Mental Health & Mindfulness aan de Universiteit van Amsterdam.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. 0800-0113 of www.113.nl