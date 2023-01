Hoe leer je een kind omgaan met geld? Acht financiële opvoedvragen beantwoord

Het begint bij het geven van zakgeld en eindigt bij de kwestie wanneer je de ouderlijke geldkraan dichtdraait. In de rubriek Opgevoed, waarin Annemiek Leclaire vragen van lezers voorlegt aan deskundigen, werden tal van vragen over financiële opvoeding beantwoord. NRC selecteerde er acht.

1 Vertel je een kind hoeveel je verdient?

Een lezer aarzelt of ze het taboe op zeggen hoeveel je verdient moet doorbreken en haar tienjarige – nieuwsgierige – zoontje kan vertellen wat haar salaris is. Volgens de experts in een van de afleveringen van Opgevoed kan de moeder het beste geen concrete bedragen noemen. Ze kan het moment wél aangrijpen om het kind te informeren over bijvoorbeeld inkomensverschillen.

Deskundigen leggen uit hoe je met een kind over je inkomen praat .

2 Kun je een meerderjarig kind kostgeld vragen?

Wat betaal je wel en wat niet voor een kind dat 18 jaar is, studeert en een bijbaan heeft? Dat vraagt een lezer met een studerende dochter zich af. Ze krijgt zak- en kleedgeld en haar ouders betalen ook andere noodzakelijke uitgaven. Toch stuurt ze tikkies voor boodschappen en eten onderweg. Kan de vader kostgeld vragen, zodat zijn dochter de waarde van geld beter leert kennen?

Hoe leer je een kind wat het leven kost? Volgens experts zijn daar passendere manieren voor dan kostgeld vragen.

3 Is het verstandig om een geldbedrag te geven voor een goed rapport?

Een lezer geeft haar kleinkinderen geld bij een goed rapport. Ze merkt dat de twee die op de middelbare school zitten minder waarde hechten aan vakken die minder hard meetellen, zoals gym en handvaardigheid. Kan ze, door juist geld te geven voor voldoendes, op déze vakken de motivatie van de kleinkinderen aanwakkeren?

Geld is geen duurzame motivatie voor goede schoolresultaten, zeggen deskundigen. Lees in deze Opgevoed-aflevering wat wél werkt.

4 Hoe zorg je dat een kind een erfenis niet verkwist

De 15-jarige zoon van een lezer besteedde zijn verjaardagsgeld aan broodjes in de schoolkantine en hij deed andere niet zo bijzondere uitgaven. Het geld was binnen een week op. Zijn moeder maakt zich zorgen: over drie jaar krijgt de zoon duizenden euro’s erfenis van zijn grootouders.

Kun je zorgen dat een kind een erfenis nuttig besteedt? Opvoedexperts geven advies..

5 Wat als je kind juist niets uitgeeft?

Met zak- en kleedgeld kunnen kinderen oefenen om als volwassenen verstandig en zelfstandig met geld om te gaan. De dochter van een lezer spaart de bijdrage die ze krijgt echter op. Schiet het maandgeld nu zijn doel voorbij, vraagt haar moeder zich af.

Als een kind nooit nieuwe kleding koopt, kun je randvoorwoorden stellenaan kleedgeld.

6 Kleedgeld: wanneer begin je daarmee en met hoeveel?

Hoeveel kleedgeld een kind krijgt, kan afhangen van zijn of haar leeftijd, het bedrag dat ouders kunnen missen en wat een kind ervan moet betalen. Een moeder van een 13-jarige wil haar dochter kleedgeld geven. Wat is redelijk?

In deze aflevering van Opgevoed vind je richtlijnen.

7 Hoe zeg je nee tegen een verzoek om geld?

Een appje met een betaalverzoek voor een broodje, bioscoopkaartje of kledingstuk. Een lezer vindt het moeilijk om op dat soort momenten ‘nee’ te verkopen aan haar 18-jarige dochter. Ze wil geen ruzie en is bang dat het kind afstand neemt. Tegelijkertijd groeit het geld de moeder niet op de rug. Wat kan ze doen?

Twee deskundigen vertellen hoe je samen met je kind een budget opstelt om het inzicht te geven in inkomsten en uitgaven..

8 Mogen 18-plussers kosteloos mee op vakantie?

Wanneer wordt het tijd dat kinderen meebetalen aan de gezinsvakantie? Een moeder met vier dochters betaalt en regelt alles. Ondertussen zijn drie van de kinderen boven de 18 en vindt de lezer het wel welletjes om de vakantie volledig te faciliteren, zeker nu een van de dochters ook haar vriend meeneemt.

In deze aflevering van Opgevoed bespreken experts of een moeder de gezinsvakantie moet betalen voor haar volwasen kinderen.