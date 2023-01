Een derde burgerhulpverleners niet meer opgeroepen voor reanimatie

Dertig procent van de bijna 270.000 burgerhulpverleners in Nederland wordt vanaf begin dit jaar niet meer opgeroepen bij een reanimatie. Dat bevestigt bestuurder Aart Bosmans van oproepsysteem HartslagNu maandag na berichtgeving van de NOS. De groep, ongeveer 80.000 mensen, voldoet niet meer aan de eisen die nodig zijn. Zo hebben ze geen opfriscursus gedaan en hebben ze ook geen reanimatie uitgevoerd in de afgelopen twee jaar.

Op het moment dat er een 112-melding van een hartstilstand binnenkomt, alarmeert HartslagNu honderd mensen in de buurt van het slachtoffer. Het idee is dat zij sneller ter plaatse kunnen zijn dan een ambulance. Een van de eisen is dat de hulpverleners minstens eenmaal per jaar een cursus volgen om hun kennis over reanimeren weer bij te spijkeren. Tijdens de coronapandemie konden de cursussen niet gevolgd worden en is die eis komen te vervallen. Sinds een jaar zijn de opleidingen weer te volgen, maar Bosmans merkt dat nog niet iedereen er inmiddels eentje heeft gevolgd.

Verwijderen uit systeem

„We hebben het laten verlopen van de certificaten uitgesteld tot afgelopen zomer, daarna hebben we acties ingezet”, zegt de bestuurder. „Om mensen aan te sporen toch hun certificaat te halen om in het systeem te blijven.” Bosmans hoopt dat de komende maanden zich nog wat mensen melden. Als dat over een half jaar nog niet is gebeurd, dan worden ze uit het systeem verwijderd. „80.000 mensen verliezen is jammer, maar we weten ook dat we er 25.000 profielen per jaar bij krijgen”, zegt hij.

Voor de alarmering is het jammer, zegt Bosmans. „Je verliest een deel van je database. Maar het is niet zo dat er niemand meer bij de reanimatie ter plaatse komt.” Het effect van het verlies van de groep, kan Bosmans niet inschatten. „Het kan zijn dat de gemiddelde afstand naar hulpverlening langer wordt. Maar als ze hun diploma hebben én ter plaatse gaan, dan komt het wel ten goede aan hulpverlening. Dat is waar we op hopen.”