Na een mooie rit met paard en wagen zijn een goede vriend en ik onze grote Fries aan het uitspannen. Daarbij worden de verschillende tuigonderdelen (waaronder de ‘broek’) gelijktijdig aan beide zijden losgemaakt of afgehaald. Op mijn vraag: „Hans, heb je de broek al uit?” Komt van de andere kant het antwoord: „Echt, hier, nu, op de oprit?”

