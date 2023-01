Blij dat ik nog veel te lezen heb

Ik heb nu 36 ongelezen boeken in huis die ik zelf heb gekocht; 35 Engelse en één Nederlandse. Ik wil zoveel mogelijk boeken hebben. Mijn moeder zegt wel eens dat ik ook naar de bibliotheek kan gaan en mij het geld kan besparen, maar ik wil alle boeken die ik lees graag zelf hebben. Ik wil later zo’n boekenkast hebben als in Belle en het Beest, helemaal tot aan het plafond, met zo'n rollende ladder.

Als ik mijn boekenstapel zie, schaam ik me helemaal niet, maar ben ik juist heel erg blij dat ik zoveel boeken heb, en nog zoveel te lezen heb.

(15 jaar)