Benedictus XVI: de paus die er genoeg van had

Dit weekend overleed voormalig paus Benedictus XVI. Tien jaar geleden verraste hij vriend en vijand door vroegtijdig af te treden als leider van de Rooms-Katholieke Kerk, terwijl een paus normaal tot aan zijn dood aanblijft. Redacteur Marc Leijendekker kijkt terug op Benedictus’ pausschap en ziet vooral een ijdele man met weinig bestuurlijk gezag. Wat laat hij zijn Kerk na?

Lees hier de necrologie van Benedictus XVI, die Marc Leijendekker schreef.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl