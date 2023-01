Acteur Jeremy Renner zwaargewond na ongeluk tijdens sneeuwschuiven

De Amerikaanse acteur Jeremy Renner (51 jaar) is zondag zwaargewond geraakt door een ongeluk bij het sneeuwschuiven. Dat heeft een woordvoerder van de acteur tegen The Hollywood Reporter gezegd. Renner ligt in het ziekenhuis en zijn toestand is „kritiek, maar stabiel”.

Het ongeluk gebeurde bij Renner thuis, in de buurt van de stad Reno in de Amerikaanse staat Nevada. In het gebied is afgelopen weekend een sneeuwstorm geweest, waardoor 35.000 huishoudens zonder stroom kwamen te zitten. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De acteur is na het ongeluk per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens zijn woordvoerder is zijn familie bij hem.

Renner is onder meer bekend van zijn rol in de film The Hurt Locker over de oorlog in Irak, waarvoor in hij in 2010 een Oscarnominatie voor beste acteur kreeg. Het jaar erop werd hij opnieuw genomineerd, voor zijn bijrol in The Town, geregisseerd door acteur Ben Affleck. De afgelopen jaren is de acteur vooral bekend door het personage Hawkeye (ook wel bekend als Clint Barton) in de Marvelserie The Avengers.