Pointer Sisters-zangeres Anita Pointer (74) overleden

De Amerikaanse zangeres Anita Pointer, die met drie van haar zussen de succesvolle popgroep The Pointer Sisters vormde, is zaterdag op 74-jarige leeftijd overleden. Pointer stierf thuis in Los Angeles aan kanker, melden Amerikaanse media. Anita Pointer won met The Pointer Sisters drie Grammy’s; zeven nummers van de groep, waarin de zussen gezamenlijk de zang voor hun rekening namen, haalden de top tien van de Amerikaanse hitlijst.

Anita Pointer richtte The Pointer Sisters in 1969 op, met haar zussen Bonnie en June. Later voegde ook zus Ruth zich bij het gezelschap. Het eerste grote succes kwam in 1978, toen de groep met ‘Fire’ een grote hit scoorde. In Nederland stond het nummer - oorspronkelijk geschreven en uitgevoerd door Bruce Springsteen - zelfs vier weken op nummer één. Tot midden jaren tachtig produceerden The Pointer Sisters vervolgens hit na hit, met singles als ‘Slow Hand’, een soulnummer met een heel lichte countryzweem, en het van de synthesizers bulkende ‘I’m So Excited’.

In 1987 probeerde Anita Pointer een solocarrière van de grond te krijgen. Ze bracht het album Love for What It Is uit, maar dat werd geen groot succes. Intussen bleef ze lid van The Pointer Sisters, die na ‘Dare Me’ (1985) ook verdwenen uit de bovenste regionen van de hitlijsten. In 2015 nam Anita afscheid van The Pointer Sisters. Ze kampte toen al met gezondheidsproblemen.

Bij de oprichting van The Pointer Sisters was Anita, pas 21 jaar oud, al vier jaar getrouwd en moeder van een dochter. Het nummer ‘Jada’ op de debuutplaat van de groep is naar haar vernoemd. Hoewel Anita meerdere keren scheidde en hertrouwde, zou Jada haar enige kind blijven. Jada overleed in 2003 op 37-jarige leeftijd aan kanker.

Na het overlijden van Anita, is Ruth de enige Pointer-zus die nog leeft. Bonnie Pointer, die in 1978 uit de groep was gestapt om aan haar eigen muziekloopbaan te werken, stierf in 2020. June Pointer worstelde lang met drugsverslaving en overleed in april 2006 aan kanker, twee jaar nadat ook zij The Pointer Sisters had verlaten. Ruth Pointer zit nog altijd in The Pointer Sisters, samen met haar dochter Issa en haar kleindochter Sadako.