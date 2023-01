Lula ingezworen als president van diep verdeeld Brazilië

De verkozen president van Brazilië, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, is zondag op het Plein der Drie Machten in de hoofdstad Brasilia beëdigd. Daarmee treedt de 77-jarige linkse politicus na een eerdere termijn tussen 2003 en 2011 voor de tweede keer in functie.

Vanwege de angst voor geweld door de fanatieke achterban van vertrekkend president Jair Bolsonaro, en de vrees voor een mogelijke aanslag, golden er strenge veiligheidsmaatregelen tijdens de inauguratie. Zo meldde persbureau Reuters dat de Braziliaanse politie kort voor de beëdiging een man arresteerde met vuurwerk en een mes die probeerde het terrein waar de ceremonie plaatsvond te betreden. Aanhangers van Bolsonaro kampeerden de afgelopen dagen op meerdere plekken in het land buiten legerkazernes, en riepen op tot een militaire omverwerping van Lula’s aantredende regering.

Zijn nieuwe presidentschap vangt dan ook aan binnen de context van een fel gepolariseerd land. Het verzet tegen Lula’s aantreden onder zijn politieke tegenstanders is groot. In oktober versloeg hij in een van de spannendste presidentsverkiezingen in meer dan drie decennia de extreemrechtse Bolsonaro met minder dan twee procentpunten. Maandenlang had Bolsonaro twijfel gezaaid over de betrouwbaarheid van de stemming en op geen enkel moment gaf hij zijn nederlaag nadrukkelijk toe. Hoewel het in Brazilië de gewoonte is dat de vertrekkende staatsleider de presidentiële sjerp ceremonieel overdraagt aan zijn opvolger, woonde Bolsonaro de beëdiging zondag niet bij. Nog voor het nieuwe jaar vloog hij naar de Verenigde Staten.

Zondagmiddag vroeg al stroomden de straten in Brasilia vol met aanhangers van de nieuwe president in het rood van Lula’s Arbeiderspartij, zo meldt persbureau AP. Toeschouwers scandeerden Lula’s naam en zongen een lied waarin de vertrekkende president Jair Bolsonaro werd opgeroepen te vertrekken.

