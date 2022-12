Wereldleiders en Nederlandse bisschoppen herdenken ‘bijzonder kerkleider’ Benedictus XVI

Wereldwijd staan regeringsleiders en prominente katholieken zaterdag stil bij het overlijden van emeritus paus Benedictus XVI. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz noemt zijn landgenoot Joseph Ratzinger op Twitter een „bijzondere kerkleider” voor velen, die de Rooms-Katholieke Kerk mede heeft gevormd. Premier Mark Rutte schrijft op hetzelfde medium dat de katholieken „een belangrijk spiritueel en intellectueel leider” hebben verloren, die „met respect” wordt herdacht.

Scholz stelt dat Benedictus XVI als „Duitse paus” niet alleen voor zijn landgenoten een bijzonder man was. De op 95-jarige leeftijd overleden Ratzinger was volgens hem een „strijdbare persoonlijkheid en een slimme theoloog”. De Franse president Emmanuel Macron zegt dat zijn gedachten uitgaan naar katholieken in Frankrijk en de rest van de wereld: „Bedroefd om het overlijden van Zijne Heiligheid Benedictus XVI, die zich met ziel en intellect inzette voor een broederlijke wereld.”

De Nederlandse Bisschoppenconferentie vraagt gelovigen te bidden voor de zielenrust van Benedictus XVI. Bisschop Hans van den Hende van het bisdom Rotterdam, voorzitter van de Bisschoppenconferentie, haalt de in 2009 door de paus geschreven encycliek Caritas in Veritate aan, waarin Benedictus XVI aanstipt dat liefde de rode draad is in de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Ook memoreert Van den Hende een korte ontmoeting die hij in 2007 had met de toenmalig paus, waarin deze volgens hem „opnieuw getuigde van zijn geloof dat wij als Kerk steeds de liefde van Christus nodig hebben”.

Het lichaam van Benedictus XVI zal maandag worden opgebaard in de Sint Pietersbasiliek in Vaticaanstad, waar gelovigen een laatste eerbetoon kunnen brengen. De begrafenisceremonie volgt in de ochtend van 5 januari. Paus Franciscus zal voortgaan tijdens de begrafenisceremonie, die plaatsvindt op het grote Sint-Pietersplein voor de basiliek.