Wat de mens wakker houdt

Trailer. Klaarwakker

Vijf journalisten uit de jongste generatie bij de Belgische krant De Standaard onderzoeken in Klaarwakker wat hen ’s nachts wakker houdt. Zo wil Jef weten wat de komst van je eerste kind met je leven doet, is Samira gefascineerd door herkomst en het gevoel van ‘thuis zijn’ en wil Kubra weten of het mogelijk is het nachtleven veiliger te maken, zonder dat het uitgaan saai wordt.

In drieluiken onderzoeken zij met wetenschappers en leeftijdsgenoten hun ervaringen. De montages zijn prachtig: ritmisch begeleiden ze de gevoelens die bij de jonge journalisten bovendrijven. Voice-overs ondersteunen de verhalen die in de strak gemonteerde reportages en studiodiscussies al ontstaan zijn.

Klaarwakker, afleveringen ca. 25 min, De Standaard.