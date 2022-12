Wat is de overkomst tussen de Iraanse actrice Taraneh Alidoosti, de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Arubaanse Virginia Dementricia? Alle drie deze mensen hebben dit jaar moed getoond. Dementricia is de enige die dat in een ver verleden deed. Ze werd in 1842 geboren onder het tirannieke regime van de slavernij op een Nederlandse plantage, en wordt op Aruba al langer geëerd om haar verzet daartegen. Premier Rutte (VVD) noemde haar in december een van de strijders tegen slavernij die meer erkenning verdienen. Zo klinkt haar moed nu door bij de erfgenamen van de toenmalige heersers.

De 38-jarige Iraanse actrice Taraneh Alidoosti zit sinds twee weken in de gevangenis. Ze wordt volgens bronnen in Iran verdacht van het verspreiden van „valse informatie” en van het publiceren van „provocatief materiaal als steun aan de straatprotesten”. Op Instagram postte ze in november een foto van zichzelf zónder hoofddoek en mét een papier in haar handen. Daarop de eenvoudige tekst: „Vrouwen, leven, vrijheid.” Het is de leus die Iraniërs sinds september gebruiken in hun massale verzet tegen de onderdrukking van vrijheden door het regime. Alidoosti werd opgesloten nadat ze zich solidair had verklaard met Mohsen Shekari, een 23-jarige man die deze maand werd geëxecuteerd omdat hij ook protesteerde. Het is onbekend of ook Alidoosti hetzelfde lot wacht.

Wanneer tonen mensen moed? De 22-jarige Koerdische Mahsa (Jina) Amini droeg in september tijdens een familiebezoek in Teheran wél een hoofddoek, maar volgens de zedelijkheidspolitie zat die niet goed. Ze overleed na een arrestatie die volgens getuigen gewelddadig was. Volgens vrouwen in het cellencomplex toonde ze moed door niet te zwichten voor de beledigingen en het geweld van de politie.

In hun onverwoestbaarheid hebben moed en toeval soms iets van elkaar. Liefde en onbaatzuchtigheid kunnen in een oorlog hetzelfde effect hebben als een trein die net voor een bombardement het station uitrijdt: de onverwachte uitweg, een kans om destructie af te wenden. Maar moed is vooral wat toeval níét is. Toeval overkomt je, moed is een keuze, die alleen uit jezelf kan voortkomen. Toeval is een samenloop van krachten, moed is – hoewel soms geïnspireerd door anderen – in essentie hyperindividueel, soms tegen álle andere krachten in. Moed is het meest essentiële verzet tegen de omstandigheden die toeval en willekeur produceren.

En moed kan eeuwig zijn: hij kan bestaan uit één handeling die altijd door zal klinken. Virginia Dementricia kon niet vermoeden dat haar besluit in 1859 om kleding te stelen van slavenhouder en koloniaal bestuurder Jan van der Biest haar anno 2022 een rol zou geven in de verwerking van het verleden. En ook als het regime van strenge mannen dat Iran regeert 2023 overleeft, zal het nooit de moed kunnen uitwissen van alle vrouwen en mannen in Iran die dit jaar hebben laten zien dat ze elke dag opnieuw van hun vrijheid beroofd zullen moeten worden om hen gevangen te houden in onderdrukking.

Dagelijks worden ontelbare daden van moed verricht, over de hele aarde. Mensen kunnen nog zoveel tegenslag meemaken, afscheid moeten nemen van wat hun het meest dierbaar is, in het reine moeten komen met destructieve gebeurtenissen en machtsmisbruik: ze brengen er de moed voor op. Als je vanuit een ander sterrenstelsel zou kijken, is moed misschien het meest onverwoestbare kenmerk van aardbewoners. Ze blijven er maar mee doorgaan, hoezeer de omstandigheden – de systemen – ook tegenwerken.

Er hoeft geen wanhoop te zijn om op te komen voor een belang hoger dan het eigen leven. Na de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari vluchtte of capituleerde president Volodymyr Zelensky niet. Hij ging in hemdsmouwen de straat op om te laten zien dat Oekraïne niet boog. Toen werd nog gedacht dat zijn land het misschien maar enkele dagen vol kon houden. Miljoenen Oekraïners tonen sindsdien grote moed door strijdbaar te blijven, persoonlijke offers te brengen en veerkracht te tonen na vernietigingen en oorlogsmisdrijven, zoals verkrachting en marteling.

Ook Russen tonen moed in hun verzet tegen president Poetin. Zie hoe Aleksej Navalny in verzet komt tegen de onmenselijke omstandigheden waarin hij gevangen wordt gehouden in een isoleercel.

Op wereldschaal moed tonen, lijkt wel het allermoeilijkste – macht is kennelijk eerder een handicap dan een garantie. Er zijn moedige besluiten nodig om de aarde leefbaar te houden. Wereldtoppen in Egypte (klimaatverandering) en Canada (biodiversiteit) leverden akkoorden op, maar met veel uitwegen voor deelbelangen en weigeraars.

Er zal ook in 2023 veel misgaan. Maar wie moed toont, biedt hoop.