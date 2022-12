VN vraagt Internationaal Gerechtshof om advies over Israëlische bezetting

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vraagt het Internationaal Gerechtshof (IGH) om advies over de juridische gevolgen van de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden. Een meerderheid van de 193 VN-landen stemde vrijdag in met een resolutie die hiertoe opriep, melden internationale persbureaus.

De adviesvraag werd gesteund door 87 landen. 26 landen waren tegen, waaronder Israël en de Verenigde Staten. Nederland onthield zich net als 52 andere landen van stemmen, meldt The Times of Israël.

Concreet vraagt de VN-vergadering het IGH advies over de juridische gevolgen van de Israëlische „bezetting, vestiging en annexatie”. Ook willen de landen weten hoe het gerechtshof aankijkt tegen de Israëlische „maatregelen gericht op het veranderen van de bevolkingssamenstelling, op het karakter en status van de heilige stad Jeruzalem en van gerelateerde discriminerende wetgeving en maatregelen.”

Niet bindend

Het advies van het IGH, dat gevestigd is in Den Haag, is niet bindend. Israël heeft al laten weten de adviezen niet op te zullen volgen. De Israëlische ambassadeur Gilad Erdan noemde de VN al voor de stemming plaatsvond in een geschreven verklaring „moreel bankroet en gepolitiseerd” en deed elke eventuele beslissing van het Internationaal Gerechtshof af als „compleet illegitiem”.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas juicht de komst van een advies door het IGH bij monde van zijn woordvoerder toe. „De tijd is gekomen dat Israël zich moet gaan houden aan de wet, en verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn aanhoudende misdaden tegen ons volk”.