Recordomzet vuurwerkverkoop: voor 110 miljoen euro gekocht

Er is dit jaar voor een recordbedrag aan vuurwerk ingekocht. Dat meldt de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) zaterdag. Volgens de vereniging hebben vuurwerkhandelaren een omzet van 110 miljoen euro gedraaid.

Het vorige verkooprecord werd behaald bij de jaarwisseling van 2019-2020. Toen werd er voor 77 miljoen euro aan vuurwerk gekocht. De twee jaarwisselingen daarna gold een landelijk vuurwerkverbod vanwege de coronapandemie.

Een woordvoerder van BPN laat aan persbureau ANP weten dat tien procent van de gestegen omzet komt door de hogere prijs van het vuurwerk door de inflatie. „De rest komt echt doordat er enorm veel meer is verkocht. Het enthousiasme voor vuurwerk is dit jaar heel groot.”

Zwarte markt

In twaalf gemeenten in Nederland geldt dit jaar een vuurwerkverbod. Onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Schiedam en Haarlem is het dit jaar verboden om zelf vuurwerk af te steken.

Er mag in die gemeenten wel vuurwerk verkocht worden. Volgens de woordvoerder van BPN gebeurde dat volop. „Er werd er in die gemeenten niet minder verkocht dan in gemeenten zonder afsteekverbod.”

Na twee jaar van stilte tijdens de coronapandemie is de animo dit jaar voor vuurwerk hoog. Maar hoeveel er op de zwarte markt is ingekocht weet niemand. In oktober rolde de politie een aanvoerlijn van illegaal vuurwerk vanuit Duitsland op. Daarbij werd 350.000 kilo verboden vuurwerk in beslag genomen. Ook vond de politie chemicaliën om vuurwerk mee te maken.