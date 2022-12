President Bolsonaro verlaat Brazilië twee dagen voor presidentiële overdracht

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zijn land vrijdag verlaten, twee dagen voor zijn machtsoverdracht aan zijn opvolger Lula da Silva. Dat melden internationale persbureaus. Bolsonaro, die afgelopen oktober de presidentsverkiezingen nipt verloor van Lula, is per vliegtuig vertrokken naar Florida. De president zou van plan zijn een maand in de Verenigde Staten te blijven, maar de vraag is of en wanneer hij terugkeert.

Bolsonaro heeft niet laten weten waarom hij Brazilië heeft verlaten, maar zijn vertrek houdt mogelijk verband met meerdere rechtszaken die tegen hem lopen. Die gaan onder meer over de verspreiding van nepnieuws, zijn omstreden coronabeleid en mogelijke corruptie bij de aanschaf van vaccinaties. Vanaf 1 januari geniet Bolsonaro geen immuniteit meer. Hij liet in december al weten niet bij de machtsoverdracht op 1 januari aanwezig te zijn. Normaal hangt de aftredend president in Brazilië dan de presidentiële sjerp om de schouders van zijn opvolger.

Vlak voor zijn vertrek uit de hoofdstad Brasilia hield Bolsonaro een speech via sociale media, nadat hij lang niet van zich had laten horen. In de toespraak vertelde hij onder meer „de slag, maar niet de oorlog” te hebben verloren. Daarmee wierp hij zich opnieuw op als leider van rechts, net zoals na zijn korte speech vlak na de presidentsverkiezingen. Bolsonaro erkende nooit zijn verlies en heeft opvolger Lula tot op heden dan ook niet gefeliciteerd met zijn overwinning.

Volop speculatie

Bolsonaro, die zijn land achterlaat in handen van zijn vicepresident en oud-generaal Hamilton Mourão, ontkende woensdag in gesprek met CNN Brasil nog dat hij reisplannen had. Dat weerhield de Braziliaanse bevolking er niet van volop te speculeren over wat de president van plan is, mede door zijn woorden tijdens een bijeenkomst eerder dit jaar. „Ik heb drie opties voor mijn toekomst: gearresteerd worden, gedood worden of de overwinning behalen.”

Ondertussen blijft zijn radicale aanhangers voor de nodige spanningen en onrust zorgen in het land, onder meer met een verijdelde bomaanslag in Brasilia afgelopen week. Bolsonaro nam in zijn speech afstand van het incident en zei er op geen enkele manier aan bijgedragen te hebben. De verdachte bekende eerder dat woorden van de president hem hadden geïnspireerd een aanslag te willen plegen.