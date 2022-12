Nationale vuurwerkshow Erasmusbrug in Rotterdam afgelast vanwege harde wind

In Rotterdam zijn alle vuurwerkshows afgelast, waaronder Het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug, de grootste show van het land. Dat heeft de gemeente Rotterdam zaterdag bekend gemaakt. Het is volgens de gemeente vanwege het stormachtige weer te gevaarlijk om de show door te laten gaan. Ook Het Nationale Kindervuurwerk, dat om 18.00 uur van start zou gaan op de Holland Amerikakade in Rotterdam is afgelast.

De twee andere vuurwerkshows die onderdeel zijn van Het Nationale Vuurwerk, in Hoek van Holland en Nesselande, gaan ook niet door. In Nesselande zou de show plaatsvinden op de Zevenhuizerplas, in Hoek van Holland op het strand.

Ook de gemeente Tilburg heeft zaterdag laten weten dat de geplande vuurwerkshows niet doorgaan vanwege de harde wind. Volgens burgemeester Theo Weterings is het besluit „een teleurstelling maar noodzakelijk”.

Eerder op de dag werden in Amsterdam en Hilversum de geplande vuurwerkshows afgelast. Met name de harde wind levert een veiligheidsrisico op. Eerder annuleerden onder meer Zoetermeer en Apeldoorn al hun vuurwerkshows vanwege de weersverwachting, terwijl het vreugdevuur op het strand in Scheveningen een dag eerder werd aangestoken

In Amsterdam is de vuurwerk- en droneshow bij de A’DAM Toren afgeblazen na overleg met de gemeente. Mogelijk vindt het evenement in het begin van het nieuwe jaar alsnog plaats. De geplande vuurwerkshow op het Museumplein in de hoofdstad gaat vooralsnog door. In Hilversum stonden shows gepland om 19.30 uur en om 00.00 uur. De gemeente heeft besloten om het hele oudejaarsprogramma af te gelasten.

Weerinstituut KNMI verwacht een stormachtige Oudejaarsdag. Voor de provincies Noord-Holland, Friesland en Limburg heeft het code geel afgegeven vanwege zware windstoten vanuit het zuidwesten. Deze nemen in de loop van de dag in kracht toe tot ongeveer 85 kilometer per uur.