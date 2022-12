Noord-Korea vuurt volgens buurlanden drie ballistische raketten af

Noord-Korea heeft zaterdagochtend lokale tijd drie ballistische raketten afgevuurd volgens het Zuid-Koreaanse leger. Dat meldt persbureau Reuters. Noord-Korea heeft dit jaar al zeker 70 ballistische raketten afgevuurd.

Ook de Japanse kustwacht maakte een melding van raketten die in de zee ten oosten van het Koreaanse schiereiland terecht zijn gekomen. Onduidelijk is of het om dezelfde raketten gaat. Noord-Korea zelf heeft nog niets bekendgemaakt over de gemelde lanceringen.

Noord-Korea heeft dit jaar een recordaantal ballistische raketten afgevuurd. In oktober vloog een ballistische raket voor het eerst over het Japanse vasteland, waardoor inwoners van Noordoost-Japan voor het eerst in vijf jaar moesten evacueren. De raket belandde uiteindelijk aan de andere kant van Japan in de Stille Oceaan, zo’n drieduizend kilometer van de kust.

Ondanks sancties van de internationale gemeenschap gaat Noord-Korea door met de testen.

