Herhaling - Zo worden internationale topposities verdeeld

Het is reces en Haagse Zaken is er even niet. In de tussentijd tippen we je afleveringen die het terugluisteren waard zijn. Deze week tipt Iris Verhulsdonk, audioredacteur bij Haagse Zaken, de aflevering 'Haagse Zaken in de zomer: zo worden internationale topposities verdeeld.'

In deze vijfde zomeraflevering van Haagse Zaken zoomen we in op internationale topposities. Je hoort van Michel Kerres, redacteur geopolitiek, over de functies bij de VN, EU en NAVO. Over zichtbare topbanen als die van koningin Máxima (VN), Diederik Samsom en Frans Timmermans (beiden Europese Commissie). En over minder zichtbare – maar daarmee niet minder invloedrijke – posities. We bespreken wat er achter de schermen gebeurt als er vacatures voor topfuncties zijn, wat Nederland doet om belangrijke posten te krijgen én waarom het belangrijk is om te blijven ontkennen tot je benoemd wordt.

Lees hier de reconstructie die Michel met vier NRC-collega’s maakte van Lubbers’ mislukte poging om secretaris-generaal van de NAVO te worden.

Lees hier de reconstructie die Philip de Witt Wijnen en Annemarie Kas maakten van hoe Dijsselbloem werd herkozen als voorzitter van de Eurogroep.

Lees hier Marike Stellinga’s interview met Dijsselbloem over zijn tijd als voorzitter van de Eurogroep.

Lees hier Stéphane Alonso’s artikel over de (mislukte) Haagse lobby voor Dijsselbloem als directeur van het IMF.