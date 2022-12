Het was een moeilijk jaar, met veel verlies. Ik zie dan ook op tegen de feestdagen. Terwijl de meesten de laatste cadeaus en lekkernijen inslaan, ga ik zwemmen. Het zwembad is, op een enkeling na, leeg. Ik passeer rillend de badmeester en prevel „goedemorgen”. „Goedemorgen, lieve dame”, antwoordt hij met een zacht gezicht. Als ik in het bad stap, rollen warme tranen over mijn wangen in het chloorwater.

