Venezolaanse oppositie zet Guaidó af als interim-president

De Venezolaanse oppositie heeft vrijdag haar steun aan interim-president Juan Guaidó ingetrokken. Dat melden diverse internationale persbureaus. Drie van de vier belangrijkste oppositiepartijen in het Zuid-Amerikaanse land stemden ermee in om de 39-jarige Guaidó af te zetten en hem te vervangen door een commissie die toezicht moet houden op de presidentiële verkiezingen die in 2024 worden gehouden.

Guaidó riep zichzelf in 2019 na een controversiële verkiezingswinst van zittend president Nicolás Maduro uit tot interim-president van Venezuela. Hij werd daarin door meer dan vijftig landen, waaronder de Verenigde Staten, officieel gesteund en erkend als leider. In het land zelf ligt de politieke macht bij Maduro sinds 2013.

Na de stemming liet Guaidó weten dat deze stap een „machtsvacuüm zou creëren” en meer buitenlandse naties zou kunnen aanmoedigen om de regering van Maduro te erkennen. „Als er geen interim-regering komt, wie zullen ze dan in haar plaats erkennen”, zei hij. “Vandaag zijn we in de afgrond gesprongen. En een belangrijk instrument in onze strijd is opgegeven.”

Volgens Guaidó’s tegenstanders moeten er nieuwe manieren gevonden worden om contact te maken met de kiezers. De interim-regering heeft geen zeggenschap over lokale instellingen en is niet in staat om basisdiensten te verlenen. Sommige Venezolanen is de interim-regering van Guaidó dan ook een ‘nepregering’.

