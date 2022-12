Bekende Amerikaanse journalist Barbara Walters op 93-jarige leeftijd overleden

De bekende Amerikaanse tv-journalist Barbara Walters is vrijdag op 93-jarige leeftijd overleden. Dat heeft ABC News bekendgemaakt, de Amerikaanse nieuwszender waar zij het grootste gedeelte van haar carrière werkzaam was.

Walters begon in 1976 bij ABC News en werd de eerste vrouwelijk presentator van een avondnieuwsprogramma dat landelijk werd uitgezonden. Drie jaar later presenteerde ze 20/20, een onderzoeksjournalistiek programma. In 1999 keken zo’n 74 miljoen kijkers naar Walters tijdens haar interview met Monica Lewinsky over de affaire met toenmalige president Bill Clinton.

Aan het einde van het interview vroeg Walters aan Lewinsky wat ze haar toekomstige kinderen zou gaan vertellen over de affaire, waarop Lewinsky antwoordde:”Mama heeft een grote fout gemaakt”. Walters zei daarop „en dat is het understatement van het jaar”.

In In 1997 lanceerde ze The View, waarin een vast panel van vrouwen de actualiteit bespreekt. Walters presenteerde het programma tot 2014, waarna ze uitvoerend producent bleef van het programma.

Tijdens haar carrière sprak Walters met talloze publieke figuren. Ze interviewde onder meer de Russische president Vladimir Poetin en sprak vanaf de jaren ’70 elke Amerikaanse president en de first lady. In haar ruim vijftig jaar durende loopbaan won ze 12 Emmy-awards.