23-jarige man overleden tijdens carbidschieten

In het Noord-Brabantse dorp Driessen is een 23-jarige man overleden na een ongeval tijdens het carbidschieten. Dat meldt de politie Tilburg op Twitter. De man werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en overleed later.

Het ongeluk gebeurde om 16.40 uur, hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. De politie hoort momenteel getuigen, maar gaat vooralsnog uit van een noodlottig ongeval.

Eerder sprak de politie nog van een 25-jarige man die in „zorgelijke toestand naar het ziekenhuis” was gebracht. Voor de veertig mensen die aanwezig waren bij het carbidschieten is slachtofferhulp geregeld.

Carbidschieten

Carbid is een verbinding tussen koolstof en calcium. Bij carbidschieten wordt een klein stukje carbid in een lege melkbus gedaan en natgemaakt. Het gas dat daarbij ontstaat, wordt aangestoken via een gat in de onderkant van de melkbus. En bal die bovenop de bus is geplaatst wordt zo weggeschoten.

De traditie die met name in het noorden en oosten van het land bekend is, is cultureel immaterieel erfgoed. Sinds 2015 komen ziekenhuizen in de regio’s Friesland, Drenthe, Groningen, Overijssel en Gelderland elk jaar met een campagne voor het carbidschieten: de BOCK, de Bewust Oplettende Carbid Knaller. Deze persoon let tijdens het schieten speciaal op de veiligheid.

Carbid is officieel geen vuurwerk en valt dus ook niet binnen het vuurwerkverbod. Gemeenten bepalen zelf de richtlijnen voor de traditie.

Vorig jaar raakten tijdens de jaarwisseling in totaal zo’n 400 mensen gewond door vuurwerk. Een forse daling ten opzichte van de voorgaande jaarwisselingen, als gevolg van het algeheel vuurwerkverbod door de coronapandemie.