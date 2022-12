Ik ging op pad met in mijn kielzog natuurlijk

mijn beige dwergpoedel

We liepen lang, al gauw

werd langs de A1 bij Muiden

de eerste blokkade zichtbaar

Nog in het ochtenddonker, een landingsbaan

aan tractorlichtjes, voorafgegaan

door een plechtige politiecolonne

Aan de overkant van het water, op het Spy College

in het scoutinggebouw van Almere,

was men de dag net met rekenen begonnen,

de wiskunde wars van alternatieve waarheden,

al bleken de redactiesommen gespeend van allochtone namen

Dirk en Dirk alleen heeft 15 knikkers

In de verte, op de dijk, fietste onze premier

Het was moeilijk te zien of hij onze kant uit kwam

dus liepen we verder

De dom van Utrecht doemde op

maar eerst beklommen we de Pyramide van Austerlitz

De geest van Napoleon waarde er rond

en terwijl ik daar stond

moest ik denken aan de titel van Vasalis’ bundel

Vergezichten en gezichten,

hoe ieder uitzicht het gezicht draagt

van de macht die het veroorzaakt of in stand houdt

Rookpluimen boven de Amazone

Jair Bolsonaro

De teerzanden van Alberta

Justin Trudeau

Het uitzicht vanaf Lusail Iconic Stadium

Sepp Blatter

Of dichter bij huis:

De smeulende voorsteden van Kyiv

Vladimir Poetin

De stranden van Lesbos

De stranden van Lampedusa

De stranden van Calais

Ursula von der Leyen

Of nog dichter bij huis:

Megastallen in de Brabantse velden

Piet Adema

Caroline van der Plas

Christianne van der Wal-Zeggelink

Toen brak er een landstrook aan

van autoshowrooms en outletstores

Voor slechts 12 euro tikte ik twee multiverpakkingen

positieondergoed op de kop,

een aankoop waarmee ik voor even

in de zevende hemel was

Maar aan de hemelpoort nemen ze een lijst met je door

met alle keren dat je je als consument hebt laten bedonderen

(‘Let op: nog maar twee kamers beschikbaar’ -

toen je op 7 april 2012

overhaast een romantisch weekendje Londen boekte.

‘Was jij dat?’ Ja, Petrus, dat was ik)

en algauw landde ik weer op aarde

dit keer in een onderbroek

in een maat die net niet lekker zat

in een kleur die me niet stond

Hoe dan ook, we naderden Gelderland,

het land van mijn voorouders,

waar naast wolven nu ook jakhalzen leven

die je als volgt van elkaar onderscheidt:

Als de jakhalzen janken blaffen de honden terug,

maar als de wolven huilen houden de honden hun mond

We zwegen allebei, poedel en ik,

terwijl we keken naar het platgereden lijf

van de jonge wolf die voor ons lag

Op zijn rug de ruwe plekken van een paintball-inslag

Uit zijn mond een dun straaltje bloed

dat op den duur andere wolven aan zou trekken

Dat leek me symbolisch

Het soort tafereel dat men later zou schilderen

als men zich deze tijd wilde herinneren

Wolven bij een dode wolf (2022), acrylverf op doek, 2074

In de verte, op de dijk, fietste onze premier

Het was moeilijk te zien of hij onze kant op kwam

dus bogen we af naar het noorden

en betraden Kroondomein Het Loo

We troffen de koning in schutkleding

en jagerslaarzen met inlegzooltjes

Hij schoot op een zwijn, dat op de knieën viel

toen het koninkrijk der doden hem verwelkomde

Het begon te miezeren

Heel Overijssel miezerde het

Het was het soort herfstdag dat je als kind leert wat herfst is:

Je wil binnen blijven maar je bent al buiten,

maar daar ruikt het naar de gezelligheid

die je binnen vindt, dus blijf je buiten, bij die geur,

die heerlijke mix van haardvuur en bladrot

Het was jammer dat de herfstdag in de winter viel

Pas bij Appelscha klaarde het op

Op een bankje at ik twee ammoniak-kaakjes

en een bus tot krullen geperst aardappelzetmeel

in de smaak cream cheese and onion

We raakten uit de tijd, de toekomst

was al begonnen in Groningen,

waar vanuit de kinderdagverblijven

eeuwenoude volksliedjes klonken

‘k Ben een realtime archivaris,

ik gooi alle dingen weg

Zo weet niemand meer wat waar is,

geloof dus maar wat ik je zeg

In het zicht van Winsum was ik uitgeput

Mijn benen beefden mee met de grond

Gelukkig wachtte er een grote kom soep

en een dikke kluif voor de hond

in een tot bed & breakfast omgebouwde kerk

In de verte, op de dijk, fietste de premier,

een silhouet tegen de ondergaande zon

die de lucht oranje kleurde, als meloenen

Zo vaak heb ik gevoeld dat dit leven te snel voor mij gaat

al kan ik nog genieten van een lange wandeling

en al biedt dit flitsbestaan me soms ook troost:

Op mijn telefoon verschenen voor het slapengaan

een voor een berichten

die mij ontegenzeggelijk moed inspraken

We hebben je gemist

We proberen het morgen opnieuw

We staan tussen 10.00 en 18.00 voor je deur