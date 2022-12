Sancties van Olympisch Comité tegen Russische en Wit-Russische atleten ook in 2023 van kracht

Ook in 2023 blijven de sancties tegen Russische en Wit-Russische atleten op internationale sporttoernooien van kracht. Dat heeft voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Thomas Bach donderdag gezegd in de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak van het comité.

Direct nadat Rusland Oekraïne binnenviel, deels vanuit Wit-Rusland, bepaalde het comité dat beide landen geen internationale sportevenementen meer mogen organiseren. Bij internationale sportevenementen mogen Russische en Wit-Russische sporters alleen meedoen onder neutrale vlag.

Over die keuze liet Volodymyr Zelensky zich begin deze maand nog kritisch uit. „Welke kleur hij ook is”, zei de Oekraïense president, „hun vlag is hoe dan ook met bloed doordrenkt.” Als het aan Zelensky ligt worden atleten uit Rusland en Wit-Rusland uitgesloten van internationale sportevenementen. Het IOC wil daar voorlopig niet in mee: het gelooft heilig in de verbindende functie die sport behoort te hebben, zoals staat genoteerd in het Olympisch Handvest.

Statement

Er is ook een selecte groep Russische en Wit-Russische sporters die zich tegen de oorlog in Oekraïne heeft uitgesproken. Een dag na de invasie schreef de Russische tennisser Andrej Roebljov na het bereiken van de finale van een tennistoernooi in Dubai „No War Please” op een televisiecamera. Zijn statement ging de wereld over.

Begin dit jaar sprak de Chinese leider Xi Jinping in een toespraak voor de Olympische Winterspelen in Beijing nog een boodschap van vrede uit. „Een vluchtig moment van hoop in deze turbulente tijden”, zo duidt Bach bij nader inzien. Drie dagen na de sluitingsceremonie viel Rusland Oekraïne binnen. „Dat was een grove schending van het Olympisch Bestand en het Olympisch Handvest.”