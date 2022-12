Rutte dwong persoonlijk af dat Defensie ‘de genadeklap’ kreeg

Premier Mark Rutte heeft door persoonlijk handelen in 2010 en 2014 bijgedragen aan bezuinigingen op Defensie die de krijgsmacht na decennia korten „de genadeklap” gaven. Dit blijkt uit een reconstructie van dertig jaar bezuinigen op Defensie, mede gebaseerd op gesprekken met hoge militairen, topambtenaren en politici, onder wie alle nog levende ministers van Defensie sinds de Koude Oorlog.

In 2010, kort na het aantreden van Ruttes eerste kabinet, had minister van Defensie Hans Hillen (CDA, 2010-2012) het plan bezuinigingen uit het regeerakkoord (die opliepen tot 1 miljard euro) in een brief aan de Tweede Kamer af te zwakken. Hillen kreeg naar eigen zeggen een woedend telefoontje van de premier. „‘Stuur die brief maar naar de koningin!’, riep Rutte, ‘ik accepteer dit niet’,” herinnert Hillen zich. Na tussenkomst van hun ambtenaren en een moeizaam Torentjesoverleg, sloten Hillen en Rutte alsnog gewapende vrede. Rutte gaf Hillen „geen keuze” dan de bezuinigingen uit te voeren, zegt Hillen: „Ik stond onder verscherpt toezicht.”

Rutte wil niet op de episode ingaan maar benadrukt dat „de zware financiële crisis” noopte tot bezuinigingen „op alle terreinen, ook de Defensie-uitgaven”. Deze Defensiebezuinigingen pakten desastreus uit. „Dit was de genadeklap”, zegt David van Weel, destijds topambtenaar op Defensie, nu assistent-secretaris-generaal van de NAVO. „Met het miljard van Rutte I is een grens overschreden”, zegt Jeanine Hennis (VVD), in 2012 Hillens opvolger. „De gevechtskracht van de landmacht werd uitgehold”, zegt Tom Middendorp, destijds Commandant der Strijdkrachten (CdS).

Rutte wordt ook verweten dat hij niet handelde nadat op een NAVO-top in 2014 in Wales – vlak na het neerhalen van MH17 en de bezetting van de Krim – werd herbevestigd dat NAVO-lidstaten hun Defensieuitgaven zouden „bewegen in de richting van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp)” in 2024. Nederland zat toen op 1,2 procent bbp.

Maar na zijn ondertekening van het slotcommuniqué merkten ambtenaren en politici dat dit volgens Rutte niets veranderde. Ank Bijleveld (CDA), minister van Defensie in 2017-2021, zegt dat zij bij haar aantreden zag „dat de handtekening van Mark onder ‘Wales’ stond maar het budget niet was opgehoogd”. Het effect was dat de Defensie-uitgaven in 2015daalden naar 1,1 procent bbp – het dieptepunt sinds de Tweede Wereldoorlog. Hennis schetste de ernst van de situatie in Kamerbrieven; er waren volop gebreken en tekorten bij de krijgsmacht. Middendorp: „Reken maar dat Poetin van die brieven heeft gesmuld.”

Rutte benadrukt dat zijn vierde kabinet door financiële injecties eind 2021 en begin 2022 alsnog aan de NAVO-norm van 2 procent van het bbp voldoet in 2024. Volgens de uitgavenplanning zakt Nederland daar na 2025 weer onder.

