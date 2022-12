Poetin en Xi bespreken samenwerking tijdens videogesprek

Rusland verwacht dat de Chinese president Xi Jinping komend voorjaar zal afreizen naar Moskou voor een staatsbezoek. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin vrijdag in een videogesprek met Xi, waarin de regeringsleiders de relatie tussen de twee landen bespraken. Volgens Poetin laat de geplande ontmoeting zien hoe nauw de band tussen Rusland en China is, aldus internationale persbureaus.

Lees ook: Aan Oekraïne maakt Xi het liefst geen woorden vuil

Tijdens zijn acht minuten durende monoloog uitte Poetin zijn hoop op een verdere militaire samenwerking tussen de twee landen. In een kortere reactie nam Xi het woord „militair” niet in de mond. Wel benadrukte hij dat China „klaar is om om de strategische samenwerking met Rusland te versterken”, waarbij hij stelde dat de wereld zich in „een moeilijke situatie” bevindt.

In tegenstelling tot de meeste westerse landen heeft China geen sancties ingesteld tegen Rusland vanwege de invasie in Oekraïne. Xi heeft de Russische acties tot op heden niet willen veroordelen. In september, toen Poetin en Xi Jinping elkaar voor het eerst sinds het begin van de oorlog troffen in Oezbekistan, sprak hij geen vuile woorden over ‘Oekraïne’. Wel riep hij dit jaar meerdere malen op tot vrede en een diplomatieke oplossing voor het conflict. Ook vrijdag benadrukte hij tegenover Poetin dat China vasthoudt aan zijn „objectieve en eerlijke standpunt” rond de oorlog. „Beide partijen moeten de autoriteit van de Verenigde Naties en de status van het internationaal recht in acht nemen”, aldus Xi, geciteerd door Chinese staatsmedia.

Achter de schermen zou China echter wel degelijk toenadering zoeken tot Rusland, om zo tot een brede coalitie te komen tegen de westerse hegemonie. Zo zei de hooggeplaatste Chinese politicus Li Zhanshu eveneens in september tegen het Russische lagerhuis, de Doema, dat „de VS en de NAVO Rusland precies op zijn drempel klem hebben gezet”. Ook toonde hij begrip voor het Russische besluit om Oekraïne binnen te vallen, omdat „de nationale veiligheid van Rusland en het leven en de veiligheid van het volk” op het spel stonden. De opmerkingen kwamen naar buiten via opnames gemaakt door de Russische zender Doema TV.