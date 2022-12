Wie zouden dat toch zijn, die ouders van kinderen met zulke frêle zieltjes dat Pietje Bell ze onherstelbaar heeft geknakt? Het waren ‘meerdere klachten’, meldde Kijkwijzer, dat de film met spoed opkrikte tot 12+, en na de tegencommotie afschaalde naar 9+. Onze Hollandse oer-rebel, ingetoomd in een oer-Hollands compromis.

Ik denk dat het dezelfde ouders waren die huilden toen hun nageslacht ontredderd op de bank lag bij het zinken van de stoomboot in het Sinterklaasjournaal. Dezelfde ouders die witheet werden van een stapel vibrators bij de Kruidvat, met de aanbeveling: ‘Sinterklaas is niet de enige die komt dit jaar.’ De ouders die zelf opgroeiden in het tijdperk van de airbags en de traphekjes, en van het grondrecht om je veilig te voelen.

De rubbertegelgeneratie heeft zich voortgeplant, en dat zullen we weten ook.

Dat jammert en dat dreint maar, het liefst in gestileerde vlogs op Instagram en TikTok waar dat kroost zich wel ongelimiteerd aan mag laven. Geef je kind een iPhone en je hebt weer wat uurtjes me-time. Dat is ook veel gemakkelijker dan sámen iets bekijken, en meppende schoolmeesters in een historische context te plaatsen, zinkende stoomboten te relativeren en Kruidvatvibrators te duiden.

Eén voordeel: door die ondraaglijke lichtgeraaktheid verliezen leeftijdsindicaties hun betekenis. Wie neemt zo’n Kijkwijzer nog serieus, als het na vage klachten van 0 naar 12 naar 9 zwabbert?

In de digitale wereld was leeftijd al relatief. TikTok is eigenlijk vanaf 13 jaar, waarschuwen de advertenties. Probeer dat maar te handhaven bij dochters met een groep vriendinnen voor wie dit sinds hun negende al het centrale uitwisselingsplatform is. Hetzelfde geldt voor games. Je staat ze altijd eerder toe dan de voorgeschreven 12+, 14+, 16+, want ‘iederéén doet het’.

Pietje Bell opent nu onze ogen. Labels en filters delen de kinderwereld op in een inrichting van opeenvolgende safe spaces. Ze ontslaan ons van de verplichting onszelf in schokkende games en films te verdiepen, de onderhandeling aan te gaan, gesprekken te voeren en zelf grenzen te stellen die passen bij het specifieke kind.

Soms ben je dan te streng, soms te toegeeflijk. En dat rommelige proces heet opvoeding. Laten we wat minder bang zijn voor de pijnlijke confrontaties en negatieve ervaringen. Waaronder ook die van het begrenzen en het nee-zeggen. Al was het maar omdat je daar de rebellen mee kweekt die ons land van aanstootnemers en onderbroekdouchers hard nodig zal hebben.

Verwarrende tijd, waarin een schelm van honderd jaar oud moet dienen als rolmodel: ‘Hij was een vrije Hollandsche jongen en dit leven was zijn leven. Niemand behoefde hem te vertellen, wat hij wèl en wat hij nièt doen mocht.’

