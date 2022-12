Nu kapitaal duur wordt, zien bedrijven af van overname of fusie

Na een record aan fusies en overnames in 2021 leken bedrijven en investeerders dit jaar hun geld liever op zak te houden. Waar in de eerste helft van 2022 nog enkele grootschalige transacties werden aangekondigd, is de markt voor grote deals in de laatste zes maanden flink ingezakt. Die behoedzaamheid is het gevolg van zorgen over de stijgende rente, waardoor kapitaal steeds duurder wordt. Ook de gevolgen van oorlog in Oekraïne maakt veel bedrijven voorzichtig.

Verdeeld over het hele jaar gaf het bedrijfsleven dit jaar wereldwijd bijna 3,6 biljoen dollar (omgerekend 3,4 biljoen euro) uit aan fusies en acquisities, zo meldde zakenkrant Financial Times vrijdag op basis van gegevens van dataspecialist Refinitiv. Dat is 38 procent minder dan een jaar eerder – de grootste terugval sinds 2001, het jaar na het knappen van de internetzeepbel.

‘Een verhaal in twee delen’

Gaandeweg 2022 werden bedrijven voorzichtiger, zo constateert FT. De zakenkrant citeert daarbij Mark Sorrell, het hoofd van zakenbank van Goldman Sachs, die het afgelopen jaar beschrijft als „een verhaal met twee delen”. Volgens Sorrell is het overigens nog steeds mogelijk om kapitaal op te halen voor overnames, maar niet voor elk bedrijf, en alleen tegen een „veel hogere prijs”.

Die twee helften zijn goed terug te zien in de cijfers van Refinitiv. In de eerste zes maanden van dit jaar kondigden bedrijven nog voor 2,2 biljoen dollar aan fusies en overnames aan, in de laatste zes maanden ging het nog maar om 1,4 biljoen. De databanken van het bureau gaan terug tot de jaren tachtig en in die periode was het verschil tussen de eerste en tweede helft van het jaar niet eerder zo groot.

In de Verenigde Staten is de aarzeling voor grote overnames begrijpelijk, nu toezichthouders hebben laten weten dat ze grote overnames en invloedrijke machtsblokken kritischer willen bekijken. Toch beperkt de terugval in overnames zich niet tot Noord-Amerika alleen. In Europa en de VS kromp de markt voor fusies en overnames dit jaar met 39 procent, in Azië was dat volgens Refinitiv 33 procent.

Nog wel boven het gemiddelde

Toch is het niet zo dat de overnamemarkt compleet is stilgevallen. Met een totaalbedrag van bijna 3,6 biljoen dollar steekt 2022 in historisch perspectief nog altijd ruim boven het gemiddelde uit. In de laatste 25 jaar waren er bijvoorbeeld slechts zes jaren dat bedrijven méér geld uittrokken voor een overname of krachtenbundeling, met de 5,7 biljoen van vorig jaar als absolute uitschieter.

Ook zijn de bedrijven die nog wel zoeken naar een prooi misschien wel gretiger dan ooit. Gezien de onvoorspelbare economische omstandigheden willen zij een overnametraject zo snel mogelijk afronden, bleek vorige week al uit cijfers van persbureau Reuters. Duurde een overnameproces in 2020 gemiddeld 91 dagen, inmiddels is dat een volle maand minder: 57 dagen, de kortste termijn in twintig jaar.

Zes grote overnames in 2022 Activision Blizzard Door: Microsoft Voor: 68,7 miljard dollar Vorig jaar mag in algehele zin dan een recordjaar zijn geweest, maar als het aankomt op één specifieke transactie, dan wint 2022. Met 68,7 miljard dollar stak de overname van game-ontwikkelaar Activision Blizzard door techbedrijf Microsoft in januari namelijk ruimschoots de grootste acquisitie van 2021 voor bij. Overigens is het nog zeer de vraag of Microsoft ook in zijn plan slaagt: de Amerikaanse toezichthouder blokkeert de overname voorlopig en de Europese mededingingswaakhond kondigde een ‘grondig’ onderzoek aan. VMWare Door: Broadcom Voor: 61 miljard dollar Groeien in de chipindustrie is door geopolitieke spanningen nauwelijks nog mogelijk: de VS en China zouden grote verschuivingen in de sector niet toestaan. Om die reden besloot chipmaker Broadcom zijn heil dit jaar in een aanpalende sector te zoeken: het Amerikaans-Singaporese bedrijf deed in mei een bod van 61 miljard dollar op VMWare, een softwareproducent gespecialiseerd in onder meer cloud-oplossingen. Ook die transactie is nog niet zeker, nu toezichthouders in Brussel en de VS een mededingingsonderzoek zijn begonnen. Twitter Door: Elon Musk Voor: 44 miljard dollar Ging het nou nog gebeuren of niet? Die vraag hield gebruikers en medewerkers van socialmediaplatform Twitter de hele zomer bezig. In april van dit jaar kondigde Tesla-oprichter Elon Musk aan dat hij Twitter wilde overnemen voor omgerekend 44 miljard dollar, maar in de maanden daarna begon de rijkste man op aarde toch te twijfelen over zijn plan. In oktober ging de overname alsnog door, waarna Musk meteen met een ingrijpende reorganisatie begon en de helft van het personeel ontsloeg. Albertsons Met: Kroger Voor: 24,6 miljard dollar Waar de voorgaande transacties allemaal nog werden aangekondigd voor de zomer, lanceerden de Amerikaanse supermarktketens Albertsons en Kroger hun fusieplannen pas diep in het najaar. De twee ketens, in de VS belangrijke concurrenten van het Nederlandse Ahold, gaan samen om zich beter te kunnen wapenen tegen nog grotere krachten in boodschappenland, zoals de hypermarkten van Walmart en internetreus Amazon. Ook deze overname ligt overigens nog op tafel bij de Amerikaanse toezichthouder. DSM Met: Firmenich Voor: 27,4 miljard euro Feitelijk betaalt het Zwitserse chemiebedrijf Firmenich geen cent voor zijn Nederlandse branchegenoot DSM. Beide bedrijven fuseren en bij die transactie kunnen aandeelhouders van DSM hun stukken in het bedrijf 1 tegen 1 omruilen voor aandelen in het gecombineerde bedrijf. Maar dat er niet wordt betaald, wil niets zeggen over de omvang van deze fusie. Op het moment van aankondigen was DSM op de beurs namelijk 27,4 miljard euro waard, waarmee dit de grootste transactie van dit jaar is op Nederlandse bodem. Aegon Nederland Door: ASR Voor: 4,9 miljard euro Alles verkopen, en indirect tóch deels eigenaar blijven – dat is kort samengevat de transactie tussen ASR en Aegon. In oktober kondigden de twee verzekeraars aan dat Aegon zijn Nederlandse tak zou verkopen aan ASR, waardoor dat laatste bedrijf de op één na grootste verzekeraar van het land wordt. Naast 2,5 miljard euro contanten krijgt Aegon ook een belang van 30 procent in ASR. Bovendien heeft Aegon-topman Lard Friese de komende vijf jaar veel invloed bij ASR: als commissaris heeft hij de macht om dividenduitkeringen of overnames te blokkeren.