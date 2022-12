Moet Europa bang zijn voor een nieuwe golf virussen? En drie andere vragen over de Chinese coronacrisis

Na het loslaten van restricties wordt China overspoeld met coronabesmettingen. Vier vragen.

1 Houdt de Chinese zorg het?

Amper. Persbureaus noteren taferelen van overvolle ziekenhuizen, mensen die langs de kant van de weg aan een infuus liggen en rijen met lijkwagens buiten crematoria. Elke dag raken er miljoenen mensen besmet, en volgens het Britse onderzoeksbureau Airfinity sterven er elke dag waarschijnlijk zo’n negenduizend Chinezen aan corona. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorige week. In 2023 worden er minstens 1 miljoen sterfgevallen verwacht.

2 Wat doen de autoriteiten?

Chinese functionarissen hebben gezworen de bescherming van belangrijke demografische groepen – onder wie miljoenen ouderen – te verbeteren, de vaccinatiegraad te verhogen en het budget voor gezondheidszorg uit te breiden. Ook proberen ze overweldigde ziekenhuizen te versterken en de voorraden van apotheken aan te vullen. Veel Chinezen proberen het medicijn Paxlovid uit het buitenland te krijgen. Het hoogste gezondheidsorgaan heeft deze week de lokale autoriteiten geïnstrueerd om de traditionele Chinese geneeskunde voor de behandeling van corona te „bevorderen”, meldden staatsmedia.

3 Zit heel China in de problemen?

Ziekenhuizen en uitvaartcentra in de steden staan onder hevige druk, maar de grootste zorg over de capaciteit van het gezondheidssysteem is gericht op het platteland. Voor Chinees Nieuwjaar, op 22 januari, reizen honderden miljoenen stedelingen naar hun families. Uit angst dat zij het virus meenemen, proberen veel plattelandsziekenhuizen naarstig hun IC-capaciteit op te voeren.

4 Moet Europa bang zijn voor een nieuwe golf coronavirussen?

Europese gezondheidsautoriteiten zijn geschrokken van het grote percentage besmettingen bij vliegtuigpassagiers die op 26 december vanuit China aankwamen op de internationale luchthaven Milaan-Malpensa. Op een vlucht met 92 passagiers bleek 38 procent besmet, op een vlucht met 120 passagiers zelfs 52 procent. Deze aantallen wakkerden de angst aan van het doemscenario aan het begin van de pandemie, in 2020, toen een golf van besmettingen vanuit Italië door Europa trok, met doden, ernstig zieken en overbelaste ziekenhuizen tot gevolg. De Italiaanse regering stelde woensdag een negatieve coronatest voor reizigers uit China verplicht.

Journalisten duiken massaal op passagiers uit China die in Rome aankomen. Italië test alle reizigers uit China op het coronavirus nu in het land het aantal besmettingen fors is gestegen. Foto Alessandra Tarantino/AP

De vraag is of het besmettingspercentage nou wel zo relevant is, aangezien er in Europa nog steeds veel corona rondgaat, en het overgrote deel van de bevolking immuniteit heeft opgebouwd door vaccinatie en/of eerdere besmettingen. De eis van een negatieve coronatest, die India, Japan, Taiwan, Italië en de Verenigde Staten aan reizigers uit China willen opleggen, zal naar verwachting de binnenkomst van nieuwe varianten hooguit vertragen, aangezien er altijd besmettingen onder de radar zullen blijven.

Door de verwachte explosie van besmettingen in China krijgt het virus waarschijnlijk meer kans om nieuwe varianten te ontwikkelen. Maar het is niet te voorspellen of er daardoor ook gevaarlijkere varianten uit China zullen komen. Het muntje van de virusevolutie kan beide kanten opvallen.

Vooralsnog hebben virologen geen goed beeld welke varianten er in China circuleren, vanwege de zeer beperkte en onbetrouwbaar geachte corona-informatie uit dat land. Het zou zinvoller zijn om met genetische tests te analyseren welke virusvariant reizigers uit China bij zich dragen dan alleen te controleren of zij besmet zijn.