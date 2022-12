Meer Europese landen stellen coronamaatregelen in voor reizigers uit China

Vanwege de Chinese coronagolf en de oplopende besmettingscijfers, gaan in verschillende Europese landen coronamaatregelen van kracht voor reizigers uit China. Vrijdag besloot het Franse ministerie van Volksgezondheid dat vliegtuigpassagiers uit China een negatieve coronatest moeten kunnen laten zien van minder dan 48 uur voor vertrek. Het gaat om een verplichte test op rechtstreekse vluchten uit China en vluchten met tussenstops, meldt persbureau Reuters. Ook moeten passagiers in het vliegtuig een mondkapje dragen.

Ook in het Verenigd Koninkrijk zal de verplichte coronatest worden aangekondigd, melden Britse media vrijdag. Spanje zal reizigers uit China om een vaccinatiebewijs vragen en ongevaccineerde reizigers bij aankomst testen. Het is nog niet bekend wanneer de regels in de Europese landen precies ingaan. In China vervallen vanaf 8 januari de strenge reisbeperkingen.

Zelftesten in Nederland

Nederland stelt een negatieve test vooralsnog niet verplicht, schreef zorgminister Ernst Kuipers (D66) vrijdag in een Kamerbrief. In plaats daarvan is het ministerie van plan om vanaf 5 januari op Schiphol gratis zelftests te geven aan reizigers uit China, en de passagiers te voorzien van voorlichting over het gebruik. Volgens Kuipers is er „momenteel nog geen wettelijke basis voor het treffen van aanvullende juridisch afdwingbare maatregelen op nationaal niveau”, zoals een verplichte negatieve test.

Eerder deze week stelde Italië als eerste Europese land een negatieve coronatest bij aankomst verplicht. Op Tweede Kerstdag kwamen veel besmette passagiers uit China aan op de luchthaven van Milaan, waarna de Europese gezondheidsautoriteiten geschrokken reageerden en bijeenkwamen voor overleg over een gezamenlijke aanpak. „Er bestaat internationaal en nationaal een gedeelde bezorgdheid”, zei de Spaanse zorgminister volgens persbureau AP. Uit dit overleg zijn nog geen maatregelen gekomen.

Ook landen buiten Europa hebben deze week coronatesten verplicht gesteld voor passagiers uit China, zoals de Verenigde Staten, India en Japan. Zorgautoriteiten maken zich vooral zorgen over de mogelijke verspreiding van nieuwe varianten.