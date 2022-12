Influencer Andrew Tate opgepakt op verdenking van mensenhandel en verkrachting

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn influencer Andrew Tate en diens broer Tristan Tate aangehouden in Roemenië op verdenking van mensenhandel, verkrachting en het vormen van een georganiseerde misdaadgroep. Zo melden internationale persbureaus. De politie wist de twee op te pakken na een inval in het huis van Andrew in de Roemeense hoofdstad Boekarest. De advocaat van de broers heeft hun arrestatie aan persbureau Reuters bevestigd.

De Roemeense politie verklaarde vier verdachten te hebben gearresteerd, twee Britse en twee Roemeense burgers, die begin 2021 een criminele groep zouden hebben gevormd. Deze groep zou actief zijn in mensenhandel in Roemenië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De namen van de gebroeders Tate worden niet door de politie genoemd, maar in een video die door de autoriteiten is gepubliceerd, is te zien dat beide mannen worden opgepakt.

Loverboymethode

De broers worden verdacht van het gebruiken van fysiek en psychologisch geweld tegen vrouwen en het seksueel uitbuiten van de slachtoffers. Ook werden de vrouwen gedwongen tot het uitvoeren van seksuele handelingen die werden opgenomen en verspreid als pornografisch materiaal. Tot nu toe zijn zes slachtoffers geïdentificeerd die door de groep zijn mishandeld. Ze zouden zijn geronseld via de „loverboymethode”: onder de valse voorwendselen van een romantische relatie werden vrouwen naar het huis van Tate gelokt. Later werden ze vervoerd naar een ander gebouw, waar ze „door middel van fysiek en mentaal geweld, zoals constante bewaking en controle, door leden van de groep seksueel werden uitgebuit”.

De voormalige kickbokser Andrew Tate kwam in 2016 in opspraak toen hij uit het Britse televisieprogramma Big Brother werd verwijderd, nadat een video was uitgelekt waarin hij een vrouw leek te mishandelen met een riem. Meerdere socialemediakanalen, waar hij miljoenen volgers had, verbanden hem wegens zijn vrouwonvriendelijke uitspraken. Zo zei hij eerder in zijn veelbekeken video’s en op grote schaal beluisterde podcasts dat vrouwen „verantwoordelijkheid moeten dragen” voor seksueel misbruik en dat vrouwen eigendom zijn van hun mannelijke partners. De van oorsprong Britse Tate woont al vijf jaar in Roemenië. Hierover zei hij eerder dat hij een voorkeur heeft voor Oost-Europa, „omdat corruptie hier veel toegankelijker is” en hij met gemak „de autoriteiten kan omkopen zodat zij zich niet met zijn werk bemoeien”.

Lees ook dit artikel: De cancelparadox: op sociale media is algemene walging ook aandacht