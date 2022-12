Het Uur met cabaretier Theo Maassen

‘Ben ik eigenlijk een racist?’ Theo Maassen twijfelt in zijn nieuwe show Onbekend Terrein aan bijna alles, ook zichzelf spaart hij niet. Hij onderzoekt en bevraagt zichzelf, een verademing in deze tijd waarin iedereen alles zeker lijkt te weten. In deze eindejaarsaflevering praat Pieter van der Wielen met Theo Maassen over de grote thema's van het afgelopen jaar. Hoe verhoudt Maassen zich daartoe? Een gesprek over het belang van gevoeligheid én weerbaarheid, je hoofd als vrijplaats en de waarde van ontladen via humor. En over de vraag der vragen: ‘Wie ben ik eigenlijk?’