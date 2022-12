Herhaling: In de trein op de vlucht naar Polen

Tijdens de kerstvakantie presenteren onze redactiechefs hun favoriete aflevering van afgelopen jaar. Vandaag: Anne Moraal, chef van de audioredactie.

Toen Poetin zijn invasie van Oekraïne begon, is er een enorme stroom vluchtelingen op gang gekomen. Correspondent Emilie van Outeren zat in Kiev toen de eerste bommen vielen. Samen met duizenden Oekraïners maakte zij de reis vanuit Kiev via Lviv naar Polen. Onderweg voelde zij de angst en de wanhoop, en zag ze hoe mannen van hun gezinnen gescheiden werden.

Lees hier het artikel over de treinreis die Emilie maakte vanuit Kiev. En hier meer over de achterblijvende mannen op het perron in Lviv.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl