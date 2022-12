Herdenking Pelé in stadion Santos, drie dagen van nationale rouw

De Braziliaanse voetballegende Pelé wordt maandag herdacht met een wake in het stadion van Santos, de club waar hij het grootste deel van zijn carrière speelde. Een dag later volgt de uitvaart. Dat meldt Santos donderdag op de eigen website. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft drie dagen nationale rouw afgekondigd.

„Het lichaam van de grootste voetballer aller tijden zal ten ruste worden gelegd in het Urbano Caldeira-stadion, waar hij de wereld betoverde”, schrijft de Braziliaanse club. Het is de bedoeling dat het lichaam van Pelé maandag bij zonsopgang van het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo over wordt gebracht naar het stadion in het nabijgelegen Santos. Daar wordt de kist op de middenstip geplaatst. Vanaf 10.00 uur plaatselijke tijd kunnen fans langslopen en afscheid nemen.

De wake duurt tot dinsdag 10.00 uur, waarna de kist in een rouwstoet door de straten van Santos wordt verplaatst naar de Oecumenische Begraafplaats. Daar wordt Pelé in besloten kring begraven. De stoet rijdt ook langs het huis van de honderdjarige moeder van Pelé, Celeste.

Lees ook dit artikel: Pelé ontwikkelde zijn magistrale balgevoel in armoede op blote voeten

Driemaal wereldkampioen

Pelé overleed donderdag na een lang ziekbed op 82-jarige leeftijd. Hij lag sinds eind november in het ziekenhuis met darmkanker en kampte met problemen aan zijn nieren en hart. Het nieuws werd met een Instagrampost bekendgemaakt door zijn dochter Kely. Fans gehuld in Santos-shirts rouwen bij het Einstein-ziekenhuis in São Paulo, waar ze volgens persbureau AFP onder andere een spandoek ontvouwden met de tekst „voor eeuwig koning Pelé”.

Wereldwijd is bedroefd gereageerd op het overlijden van het voetbalicoon, dat met Brazilië driemaal wereldkampioen werd. Zo noemde de Braziliaanse voetbalbond CBF hem „meer dan de grootste sporter aller tijden” en zag de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo in hem „een inspiratie voor miljoenen, een voorbeeld van gisteren, vandaag, voor altijd”.

De Braziliaanse president Bolsonaro heeft als eerbetoon aan Pelé drie dagen van nationale rouw afgekondigd, die per direct ingingen. „Hij veranderde voetbal in kunst en vreugde”, schreef hij donderdag op Twitter.

Lees ook dit artikel: In zijn geboorteplaats Três Corações is niet iedereen fan van Pelé